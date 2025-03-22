油街實現推3全新展覽　玻璃屋和倉庫變各具特色藝術空間 (09:24)

日本著名當代藝術家豊福亮首次於香港舉行個人展覽，「豊福亮的黃金之境」在兩層高的油街玻璃屋舉行，設置了兩組大型藝術裝置作品。《黃金茶室》外的地上鋪滿了白色砂礫，讓人聯想到日本傳統的枯山水，形成寧靜的空間。金光閃閃的茶室內以213幅由豊福亮以香港事物為題手繪的畫作裝飾，包括電車、舞火龍、海鮮檔、油街實現內種植的青瓜，以及他最愛的香港美食叉燒、菠蘿包、燒鵝等，記錄他在香港的所見所聞。《黃金遊戲場》則邀請觀眾走進藝術家的世界，並透過電子及桌上遊戲互動交流。兩組一動一靜的作品以黃金之境的主題貫穿，讓觀眾沉浸在這個充滿日本美學和跨地域文化元素的空間，並嘗試以全新視角思考生活日常。

「像極了花園」展覽展示結合藝術與科技互動裝置

專注跨媒體創作與研究的香港藝術家許方華，把油街倉庫轉化為異想天開的空間。「像極了花園」展覽展示一系列結合藝術與科技的互動裝置。她以西方十六世紀流行的藥學理念「藥效形象說」為創作靈感，細膩觀察人與植物形態之間的相似特徵，將植物與人工機械結合，營造疑幻疑真的意境。玩味十足的作品如會呼吸的人蔘、有眼睛的洋蔥、有牙齒的石榴等，模糊了自然、科技與想像之間的界限。部分互動裝置是受油街實現內種植的植物啓發，例如《石榴神話與糖衣陷阱》意念來自油街園圃種植的石榴花；而作品《偷偷在想你》的綠草與油街草地互相呼應，許方華也以此作品寄託對已過世親人的思念。

活躍於國際當代藝術圈的藝術家王浩然推出「來自香港的愛」展覽，以經典「肥皂劇」為靈感，創作兩部短劇分享他外祖母上世紀八十年代從香港移民美國芝加哥的經歷，並結合如殭屍傳說的誇張情節，編撰一段虛構的故事。他亦在油街倉庫重置拍攝場景，讓觀眾穿越時空，回味昔日的家居環境及大排檔。王浩然亦將創作融入油街實現獨特社區元素的第三部短劇，與觀眾共同創作一齣圍繞人與人、愛及城市的「肥皂劇」。

三個展覽均免費入場，「豊福亮的黃金之境」展期至8月17日，「像極了花園」和「來自香港的愛」則由三月二十二日展出至八月三十一日。展覽由康樂及文化事務署主`辦，油街實現籌劃。有關項目詳情，請瀏覽網頁www.apo.hk/tc/web/apo/oi_projects_and_programmes.html或致電2512 3000查詢。