醫院MRI及CT一成預約「甩底」 將採按項收費無到要照付錢 (07:00)

醫管局昨舉行傳媒講座介紹現時公院放射科服務使用情况，指本港人口老化、慢性疾病年輕化趨勢下，放射服務需求不斷增加，CT、MRI及超聲造影檢查過去10年皆供不應求。

醫管局質素及安全總監黃立己表示，近年近1成病人預約了公院放射服務最終無使用，導致名額浪費，「推行逐項收費其中一個目的是希望可減少這類個案。」

他透露，如果預約了的病人不主動在之前一個特定時間取消的話，醫院會照樣收費，他相信這會令病人比較珍惜一點有關的檢查，真的沒需要的病人會比較有動力一點去主動取消他的預約服務。黃又強調收費調整後，將維持公帑高度補貼。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌則表示，公院放射服務輪候時間過長，部分病人如腫瘤病人或最終選擇私營服務，並關注現時取消預約的途徑是否方便，指收費與否或不是病人「甩底」的原因，質疑逐項收費的成效。他續表示，醫管局和政府日前曾就方案原則諮詢病人組織，但未展開公眾諮詢，「是否政府決定什麽是合理比例，市民夾硬接受呢？」