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大埔公路避警截逆線狂飆與5車碰撞　七人車司機與乘客被捕 (22:31)

今晚（21日）9時許，一輛七人車疑逃避警車追截，大埔公路－沙田嶺段近六合村逆線行駛，先後與5車發生碰撞，七人車嚴重損毁。警方其後拘捕七人車司機及乘客，案件暫列為涉嫌狂亂駕駛及行使虛假文書。事件中，4名司機及1乘客受輕傷。

涉事大埔公路單線往沙田，雙線往九龍方向，路中有雙白線分隔。據網上短片及涉事司機提供車Cam與資料，涉事七人車往沙田方向行駛，至六合村附近時越過雙白線逆線行車，先與客貨車碰撞，再猛撼白色跑車，駛前約200米與私家車輕微碰撞，及後再猛撼兩私家車，七人車嚴重損毁。七人車逆線行駛期間，一輛交通部警車亮起藍燈尾隨。意外後，七人車司機下車企圖登上的士，被追至警員上前將其制服。

警方事後拘捕七人車司機及男乘客，車輛是否涉違例及藏有違禁物品仍有待調查。意外中，3輛被撞私客車嚴重損毁，4名司機及1乘客受輕傷。警方臨時封鎖部分行車線蒐證，車輛碰撞碎片及零件散落一地，意外起因仍有待調查。據悉，涉事七人車懷疑衝紅燈，並拒絕按指示停車，車輛其後沿大埔公路狂飆，逆線行駛時先後與5車碰撞。

目擊事件的司機蘇先生稱，事發時他正向九龍方向行駛，突見到一輛七人車逆線迎面駛至，估計對方時速約70公里，隨即扭軚及剎車，及時避過相撞，「真係嚇親，生死邊緣」，惟後方兩私家車與七人車猛撼，不到一分鐘，警車追至，有人企圖登上的士逃走，最終被警員按地制服。

 

 

 

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