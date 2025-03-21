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理大辦AI醫學講座　諾獎得主指AI助提升護理水平但存倫理挑戰 (19:08)

理工大學今（21日）舉辦「人工智能與醫學：塑造健康未來」講座，由2005年諾貝爾生理學或醫學獎得主Barry Marshall擔任主題講者，分享其科研之路及對醫學未來發展的看法；清華大學智能科學講席教授張亞勤亦參與小組討論環節。校方指，講座吸引約500名師生、校友、創科界和學界人士等參與。

理大表示，Marshall在講座上以「理論與實踐：創新與探索精神引領的研究」為題，分享從事幽門螺旋桿菌研究的心路歷程，包括講解幽門螺旋桿菌的感染途徑和治療方法，及其親身喝下幽門螺旋桿菌培養液進行驗證的經歷。

小組討論環節方面，由理大計算機及數學科學院副院長（環球事務）楊紅霞主持，Marshall及張亞勤共同探討人工智能賦能醫學的發展。Marshall教授指，人工智能技術提高疾病診斷、個性化治療及患者預後評估的精準度。他認為，透過海量數據分析，AI提供以往無法獲取的資訊，有助提升患者護理水平，以及促進醫學研究發展。張張亞則表示，AI在蛋白質結構預測、基因編輯、藥物研發等應用成果顯著，但在演算法透明性、可解釋性、安全隱私及倫理等方面存在挑戰。

另外，理大「馬歇爾醫學微生物學科技研究中心」今揭幕，該中心將推動細菌診療研究，聚焦幽門螺旋桿菌，並以Marshall的研究成果為基礎，構建以人工智能驅動的電子生物樣本庫，開發針對幽門螺旋桿菌導致的消化道癌症診斷工具，推動科研發展和精準診斷。中心亦會開發創新抗菌療法，解決因藥物耐藥性增加而對新型抗生素的迫切需求。

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