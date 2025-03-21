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港大醫學院5月到英國倫敦舉行招聘活動 (18:54)

港大醫學院正舉行全球學者招聘計劃，以支持醫學研究、人工智能和大數據等領域發展。港大醫學院今表示，院長兼港大副校長（健康）劉澤星將於5月率領代表團，前往英國倫敦舉辦一連兩天的招聘活動，其間訪問牛津大學、劍橋大學及倫敦國王學院等大學。另外，劉亦將於8月帶領代表團，前往加拿大多倫多舉辦招聘活動。

港大醫學院表示，英國的招聘活動將於5月17日及18日舉行；18日同日上午設校友聯誼會，歡迎英國的港大及醫學院校友，以及有意加入醫學院的醫護專才和科研人員參加。港大指，代表團將在招聘活動上闡述醫學院的最新發展和成就，並介紹不同學術範疇所需的人才，與參與者、醫護專家和科研人員深入交流，並推廣醫學院的研究院修課式課程及本科生課程。

5月倫敦訪問的代表團成員包括副院長（夥伴拓展及協作）孔繁毅、生物醫學學院長及講座教授Michael Häusser，以及藥理及藥劑學系系主任Khuloud T Al-Jamal。他們將訪問牛津大學、劍橋大學、倫敦國王學院、倫敦大學學院與布里斯托大學等當地學府，進行交流及加強合作機會。

港大醫學院2023年間，先後到訪美國佛羅里達州奧蘭多、澳洲悉尼和墨爾本，以及英國倫敦；去年則前往美國聖地牙哥、英國倫敦和曼徹斯特、奧地利維也納，以及西班牙巴塞隆拿招聘人才。校方指，過去兩年的各個活動反應均十分熱烈；而5月招聘活動亦獲得香港駐倫敦經濟貿易辦事處支持。

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