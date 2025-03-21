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國泰取消兩班飛往倫敦希斯路機場航班　有旅客批通知慢感失望 (18:50)

倫敦希斯路機場由於附近變電站發生火警，導致機場停電需要關閉。國泰宣布取消今日（21日）原訂兩班由香港前往當地的航班，亦有一班早上已起飛的航班要折返。有受影響旅客表示憤怒和失望，批評國泰消息通知速度慢，前線人員態度差。

港人蔡先生原訂今早10時35分乘坐航班CX239到希斯路機場，指早上7時多已抵達機場登機報到，並於9時多到達登機閘口，惟等候多時仍未上機，他經新聞方得悉當地機場關閉。他向職員查詢航班安排，並在下午約1時確認航班已被取消，已寄存的行李亦被退還。他認為國泰處理太慢，但理解事件較罕見。他指已收到國泰電郵，可用作向保險索償，又指獲承諾可全額退款。

另一港人邵先生亦乘坐同一班機，原定到當地探親和患末期癌症的前上司。他對國泰安排表示失望，批評職員缺乏培訓，指職員多番強調事情跟他們無關，「我夠知唔關你事，但唔通關我事咩？⋯你應該係話畀我聽我下一步可以點，畀方法我。」他指已改機票至下星期，希望趕及見前上司最後一面。

國泰豁免重訂或退改相關航班手續費

因應希斯路機場關閉，國泰宣布原訂上午10時35分起飛航班CX239及下午1時30分起飛航班CX253取消；3月21日所有由倫敦前往香港的國泰航班亦已全部取消。此外，今早8時10分出發往倫敦的CX257亦已折返香港。

國泰表示，將豁免重新預訂機票或退改原定旅遊日期為3月21日至22日往返倫敦希斯路航班的手續費，惟不適用於已全額或部分退款的機票，須於明日（22日）前更改機票，並呼籲旅客取消非必要行程。機管局則指，會與航空公司保持緊密聯繫，呼籲往來香港至倫敦的旅客留意航班的最新情况，並向航空公司確認航班後才前往機場。

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