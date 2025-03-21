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醫管局服務總監涉泄露機密資料　控方指被告曾稱會盡其所能助友人中標 (18:48)

醫管局港島東聯網基層及社區醫療服務總監康佩玲，涉嫌採購病人教育動畫製作項目時修改項目規格及泄露機密資料，令友人投得逾13萬元項目。二人否認公職人員行為失當等4罪，案件今（21日）在東區裁判法院開審。據控方開案陳辭，在採購過程中，康稱會盡其所能協助友人中標，並向對方發送其潛在對手的動畫連結；控方認為康的信息顯示她清楚這樣做或涉利益衝突和違法。

首被告為康佩玲（59歲，顧問醫生），次被告陳立怡（48歲）為多媒體自由工作者。康被控1項公職人員行為失當罪及2項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪；陳被控1項協助、教唆、慫使或促致另一人干犯公職人員行為失當罪。控罪日期介乎2021年5月至12月。

開案陳辭指，康佩玲1991年獲醫管局聘用，2012年7月她晉升為律敦治醫院老人科顧問醫生。自2015年7月，康被指派為港島東聯網基層及社區醫療服務總監，負責監管東區醫院在內的社區及病人資源部。約2018年，康與陳認識，二人其後保持聯繫，經常透過手機通訊，有18個共同群組。

開案陳辭續指，康為第15屆「港島東醫院聯網醫社合作網上研討會」委員會顧問之一，2021年5月獲建議使用剩餘的13萬元贊助，製作5個與病人教育有關的動畫，以發佈於研討會網頁上。於項目採購過程，康在WhatsApp稱只想與陳合作，會用盡所能協助陳取得項目。康亦指示下屬向陳索取報價，提醒陳提交報價前讓她過目。

2021年11月，康在項目規格上要求需有額外經驗，隨後告知陳稱有助於她。康同時著陳修改計劃書，和向陳發送其他供應商提供的動畫連結及其評論。其後康在評估表中表明只有陳達到所有技術要求，最終陳以132,500元中標。在案發時間，康無披露她與陳的關係和潛在利益衝突。二人被廉署拘捕後，陳警誡下承認康為她朋友，知道由康發起和協調項目。審訊下周一續。

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