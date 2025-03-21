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警方下周起配便衣警打擊交通違例　將不定時不定點嚴厲執法 (18:16)

交通總部今日（21日）表示，警方下周起將舉行2025年第一個針對交通違例的專題行動，以打擊不專注駕駛和行人違例事項，會不定時、不定點嚴厲執法，調配便裝人員以高點攝錄方式打擊違規行為。

交通總部警司黎小慧表示，專題行動包括宣傳教育、執法行動兩階段，前者已於本月10至14日舉行，涉及在全港50多個地點派發宣傳單張等；執法行動則將在下周起展開，警方將在全港各區不定時、不定點展開大型、嚴厲的執法行動，屆時會配合便裝、高位攝錄，打擊駕駛者和行人的違規事項，如不小心駕駛、不遵守交通燈以及不使用行人過路設施等。

至於今年首三個月的致命交通意外情况，新界北總區交通部調查及支援組總督察陳倩衡指出，去年首季共有15宗致命交通意外，造成16人死亡；而今年首季有21宗，導致23人死亡，較去年上升約四成。她指警方相信意外首要共通點是車輛失控，與速度、駕駛技術有關，其次即是危險駕駛行為，最後則是司機忽視路面情况或者過度疲勞。

行人方面，新界南總區交通部調查及支援組總督察顧文佳表示，今年首季全港共7名行人在交通意外中死亡，當中5宗涉及胡亂過馬路。他指出，行人交通意外最常見成因是不遵守交通燈過馬路，其次是「攝車罅」、在大型車輛盲點處走出馬路，甚至還有人跨越多於一條行車線亂過馬路。

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