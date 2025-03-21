法國Elior Group SA落戶香港　盼吸引亞洲航空公司飛機來港換零件 (17:42)

Elior Group SA為歐洲大型飛機服務公司Derichebourg SA的聯營公司，負責為全球最大飛機製造商「空中巴士Airbus 」組裝飛機。Elior Group SA 亞洲行政總裁張羿指，飛機部件的拆解回收並非只是坊間想像的舊金屬收買場，事實上為「含金量很高」的產業，現時訂造一架新飛機至少要三年，航空公司不時需維修或對舊飛機進行翻新以提供服務，故市場上對飛機零件需求很大，舊飛機的二手零件有價有市，零件以外無法再用的飛機外殼亦可作金屬回收。她形容，可想像飛機部件處理中心為飛機的「器官移植」中心，飛機一旦有零件損壞，便可到中心「換心換肺」，這些中心現時大部分只在歐洲、美國等地，若將來香港可成立相關中心，將可吸引世界各地的飛機來港維修更換零件。

計劃與航空學院合作開辦涉飛機部件處理課程

Elior Group SA分析，要成立相關中心主要需要人才及土地。張羿解釋，飛機的部件需由持專業資格人士拆解處理，以及經驗證才可重用，為部件估值、評估飛機是否適合飛行亦需特定資格，而拆解飛機工序可分兩部分，一為部件拆解及重裝，這些工序多時會在機場機庫進行，零件亦可從機場出口至其他地方，飛機外殼的金屬回收則可在機場以外的土地處理。

張羿預計，在港成立中心首先要有獲認證的人才，現時香港暫未有，故會與香港國際航空學院合作開辦課程，為優先開放予港人報讀，其後再開放予東南亞地區，飛機部件估值、處理保險相關事宜的人才的一般需時訓練5至6個月，其餘資格人士預計亦需一年，初期會從法國派專家來港教授課程。

至於土地，早前有報道指政府會在北都批地予Elior Group營運，張羿指暫只與簽署合作備忘錄，會與政府繼續商討，仍需時研究。