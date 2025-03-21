六旬漢憂公屋被搶追斬前妻判囚5年8個月　官稱以刀具持續施襲屬加刑因素 (17:40)

被告張家翔(69歲，保安員)原被控企圖謀殺罪，控方早前改控有意圖而傷人罪，被告終在上周五（14日）承認該罪。法官陳慶偉今判刑指，被告曾跟事主討論再婚，以申請新的公屋單位，此想法令被告不滿，最終干犯本案。陳官分析，本港居住環境擠迫，被告有怨氣是「可以理解」，接納被告沒有邪惡和險惡的意圖，亦無預謀犯案。

陳官又提到，被告的施襲行為令事主頭部留下明顯疤痕，但沒有造成永久殘障，認為事主的傷勢「不是非常嚴重」。與此同時，陳官指出，被告以致命刀具犯案，又指被告持續的施襲行為屬加刑因素，決定以監禁8年6個月為量刑起點，因應被告認罪減刑三分之一至監禁5年8個月。

被告的承認案情提及，張姓事主2004年為被告誕下女兒，兩人5年後於本港註冊結婚，婚姻維持至2020年結束，但他們仍繼續同住馬鞍山耀安邨耀榮樓一單位。2021年6月21日，兩人在家中因金錢和再婚問題爭執，事主其後被追斬至面部、頸部和手部流血。同日，事主送院後被發現左手腕和手指有多處傷口，左前臂、面部、耳朵等亦出現破損，並傷及面部神經，至同月23日出院。