明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

六旬漢憂公屋被搶追斬前妻判囚5年8個月　官稱以刀具持續施襲屬加刑因素 (17:40)

六旬漢跟內地來港的妻子離婚後，跟對方商討再婚，惟憂名下公屋單位被搶走而拒絕，至2021年某日雙方又起爭執，其間六旬漢追斬前妻至血流披面、傷及面部神經。六旬漢早前承認有意圖而傷人罪，案件今（21日）在高等法院判刑。法官表示，本港居住環境擠迫，被告有怨氣是「可以理解」，接納被告沒有「邪惡」意圖，但被告以致命武器犯案，而且施襲過程持續一段時間，決定判被告監禁5年8個月。

被告張家翔(69歲，保安員)原被控企圖謀殺罪，控方早前改控有意圖而傷人罪，被告終在上周五（14日）承認該罪。法官陳慶偉今判刑指，被告曾跟事主討論再婚，以申請新的公屋單位，此想法令被告不滿，最終干犯本案。陳官分析，本港居住環境擠迫，被告有怨氣是「可以理解」，接納被告沒有邪惡和險惡的意圖，亦無預謀犯案。

陳官又提到，被告的施襲行為令事主頭部留下明顯疤痕，但沒有造成永久殘障，認為事主的傷勢「不是非常嚴重」。與此同時，陳官指出，被告以致命刀具犯案，又指被告持續的施襲行為屬加刑因素，決定以監禁8年6個月為量刑起點，因應被告認罪減刑三分之一至監禁5年8個月。

被告的承認案情提及，張姓事主2004年為被告誕下女兒，兩人5年後於本港註冊結婚，婚姻維持至2020年結束，但他們仍繼續同住馬鞍山耀安邨耀榮樓一單位。2021年6月21日，兩人在家中因金錢和再婚問題爭執，事主其後被追斬至面部、頸部和手部流血。同日，事主送院後被發現左手腕和手指有多處傷口，左前臂、面部、耳朵等亦出現破損，並傷及面部神經，至同月23日出院。

相關字詞﹕法庭 有意圖而傷人罪 編輯推介

上 / 下一篇新聞