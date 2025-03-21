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盧寵茂料公院收費改革將分5年推行冀平穩過渡 (12:31)

政府擬推公院收費改革，醫務衛生局長盧寵茂於文匯報今日（21日）的專訪中表示，收費改革將分5年推行，根據實施效果和市民意見調整，確保平穩過渡，冀最終實現共付比例合理化；而收費調整後的額外收入以及節省的支出，將全數用於提升安全網服務「貧、急、重、危」四類人士，而有經濟能力的中產如如屬急、重、危類，也會強化保障。

對於提升安全網服務「貧、急、重、危」四類人士，盧寵茂解釋指，「貧」指的是未來會降低經濟困難人士醫療費用豁免門檻；「急」，則指會對危殆、危急患者考慮費用豁免；「重」，指會針對中風等嚴重長期病患；「危」，指對於癌症等慢病，考慮將更多創新藥物加入資助藥物。

盧寵茂指出，除經濟困難群體外，醫療收費改革亦包括中產因病致貧的情况，他指急症室收費調整不會成為經濟負擔，不會變成市民醫療開支中的重要部分。他又指，目前急症室服務成本高昂，每位病人平均成本2400元，急症室收費調整是希望服務真正的危急病人，政府將加強教育，改變市民習慣，推動基層醫療服務作為輕症的首選。

盧寵茂亦於該訪問中重申，不會削減政府對醫療的投放，但會重新分配資源，當局會透過提升易致浪費項目的共付比例，引導市民善用醫療資源，對綜援人士、高齡長生津人士等群體會進一步降低減免門檻，針對危殆、危急病人會考慮費用豁免。

相關字詞﹕公院收費改革 盧寵茂 急症室 編輯推介

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