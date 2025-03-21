房委會收緊公屋富戶政策調高額外租金　受影響租戶將按入息繳2.5倍至4.5倍租金 (12:58)

現行措施下，超出家庭入息限額的2倍但不高於3倍，須繳1.5倍租金；超出限額的3倍但不高於5倍，須繳2倍租金；倘超出限額的5倍則需遷離公屋單位。在改為「三級制」後，家庭入息達限額兩倍但不高於3倍者，交2.5倍租金；入息達限額3倍但不高於4倍者，交3.5倍租金；入息達限額4倍但不高於5倍者，交4.5倍租金。政府消息指估計實施新安排每年多收15.36億元，但強調非為收入。

資助房屋小組委員會主席黃碧如表示，小組委員會亦通過理順富戶政策安排，公屋租戶如已簽署買賣合約，購買私人住宅物業或個別成員以白表購買資助出售單位，房委會將繼續容許他們租住原有公屋單位，直至簽訂轉讓契據後才交回公屋單位或刪除戶籍，等候收樓期間要按「富戶政策」申報周期適時申報。另外，房委會亦將優化申報表，由要求一個家庭共同申報，改成要求各家庭成員各自申報是否擁有香港住宅物業。