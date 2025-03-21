陳美寶：無人機沙盒項目安全至上　初期在視距內飛行 (11:22)

陳美寶透露，當局批准的項目需要累積一定經驗，以安全優先，暫時要求申請在安全模式下試驗。陳美寶表示，當局會審視項目營運者提交的報告，建基於視線內飛行數據、安全系數評估，再進一步推進視線範圍外飛行。另外，她指部分項目在運行無人機時，會安排另一部機負責監測，且一些項目的無人機機體內會設安全裝置，並有後備功能，以應對突發情况，舉例有機體會設多個螺旋槳。

當局昨公布的沙盒項目全涉送貨，未包載人項目。陳美寶另在商台《在晴朗的一天出發》表示，在選擇試點項目時，主要聚焦不同的應用場景，希望透過不同的飛行模式、目的，試驗不同類型的無人機飛行的安全性和技術配套，並可以同步測試規劃航線。她又透露，現時38個獲批沙盒除與送貨、運輸和救援相關，還有部分與科研有關，亦包括一些大學實驗室與企業的科研項目，涉及對無人機的安全保障、限制噪音以及無人機在各種天氣下的飛行等。

至於香港是否有足夠位置作為接收點，陳美寳指政府在規劃新地區如北都時，會預留位置發展接收點。