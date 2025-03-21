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田北辰倡若隧道費按賺蝕定加減價　運物局：釐定隧道收費時將作全盤考慮 (09:00)

《財政預算案》提及，運輸及物流局會檢視各政府隧道及主幹道的收費。實政圓桌立法會議員田北辰提倡，政府不應只考慮為增加收入而加價，能收回營運成本已足矣，若隧道虧蝕應考慮加價，但若有隧道「大賺」則應減價。運輸及物流局回覆查詢指，釐定各政府隧道及主幹道的收費水平時，將作全盤考慮。

運輸及物流局指，當局會考慮四大原則，包括交通管理需要、「用者自付」、公共交通優先以及效率優先，亦會慎重考慮公眾可負擔程度以及當時社會環境等因素；其中當局會先考慮交通管理需要及顧及公眾可負擔程度。

運輸及物流局續說，各條隧道或主幹道的具體情况不同，例如地理位置、服務對象、交通管理需要等，政府需權衡各個原則，為各隧道或主幹道制訂合適的收費，並舉例指香港仔隧道和城門隧道於2023/24年度，分別出現1600萬元及5200萬元營運赤字。當局稱，該兩條隧道的收費水平34年以來從未調整，運輸署正進行隧道費檢討工作，有關檢討工作和評估完成後，政府將諮詢立法會交通事務委員會。

田北辰指，出現虧蝕的城門隧道應加價。他亦引述2022至23年度政府收費隧道收益數據，指尖山隧道於該年度虧損1.694億元，應考慮加價，亦有司機反映西隧減價後，不少大埔居民過海時均會選擇較近西隧口的尖山隧道，早上繁忙時間較塞車，田相信尖山隧道加價後有助分流。

至於前年賺逾1.6億元的獅子山隧道，田北辰建議減價，並實施分時段收費，繁忙時間照收8元以免導致塞車，但其餘時間則可免費。

相關字詞﹕編輯推介 財政預算案 運輸及物流局 隧道 田北辰

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