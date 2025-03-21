田北辰倡若隧道費按賺蝕定加減價　運物局：釐定隧道收費時將作全盤考慮 (09:00)

運輸及物流局指，當局會考慮四大原則，包括交通管理需要、「用者自付」、公共交通優先以及效率優先，亦會慎重考慮公眾可負擔程度以及當時社會環境等因素；其中當局會先考慮交通管理需要及顧及公眾可負擔程度。

運輸及物流局續說，各條隧道或主幹道的具體情况不同，例如地理位置、服務對象、交通管理需要等，政府需權衡各個原則，為各隧道或主幹道制訂合適的收費，並舉例指香港仔隧道和城門隧道於2023/24年度，分別出現1600萬元及5200萬元營運赤字。當局稱，該兩條隧道的收費水平34年以來從未調整，運輸署正進行隧道費檢討工作，有關檢討工作和評估完成後，政府將諮詢立法會交通事務委員會。

田北辰指，出現虧蝕的城門隧道應加價。他亦引述2022至23年度政府收費隧道收益數據，指尖山隧道於該年度虧損1.694億元，應考慮加價，亦有司機反映西隧減價後，不少大埔居民過海時均會選擇較近西隧口的尖山隧道，早上繁忙時間較塞車，田相信尖山隧道加價後有助分流。

至於前年賺逾1.6億元的獅子山隧道，田北辰建議減價，並實施分時段收費，繁忙時間照收8元以免導致塞車，但其餘時間則可免費。