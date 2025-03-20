男警與他人工廈打麻將賭博罪成上訴被駁回　官指當時注碼不小 (18:45)

5名上訴人包括為報稱為警員的鍾志恒、男司機周寶江、施福期、店務助理馬浚杰及家庭主婦胡思慧。5人同被控「在賭場內賭博」罪，即於2022年7月23日在火炭世紀工業中心一賭場內賭博。

上訴方的爭議點是原審暫委裁判官陳業禧錯誤衡量辯方的「提證責任」，沒有考慮上訴人在警誡會面中指5人為朋友關係，當日僅在私人場所打麻將耍樂，故控方未能在毫無合理疑點下，證明辯方說法不成立。而且陳官曾先裁定5人罪脫，在律政司覆核後，又裁定涉賭博罪成，認為裁決前後不一，定罪並不穩妥。

姚官於裁決表示，他曾在反覆觀看涉案影片和截圖後，發現5人當晚大部分時間均在打麻將；上訴人亦在警誡會面中，曾講及各人抽屜內有4000元籌碼，姚官「難以認同」涉案聚會僅屬康樂性質，當時的注碼不小，而且上訴人在原審時沒有作供下，不同意屬社交場合的賭博。

此外，根據《賭博條例》第19條，各上訴人被推定參與賭博，若要推翻此替定，辯方須提開脫罪責的實質證據，但姚官翻閱案中證據未能足以挑戰此定。至於原審裁判官在覆核案件時，重新審視所有證據，作出不同裁決，沒有任何不合理」，遂駁回上訴，維持原判。