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回應長和擬售巴拿馬港口業務　盧偉國：某些貿易不能單以商業行為考慮 (16:54)

長和擬出售巴拿馬運河港口在內的海外港口業務權益，遭港澳辦及中聯辦轉發批評文章。經民聯主席盧偉國回應稱，某些貿易非單純商業行為，實際上影響國際主要經濟活動以至國與國關係，「是比較複雜，不能單以商業行為、什麼都不用考慮，來作為出發點」。盧偉國亦說，長和出售港口的問題比較複雜，不隨便評論，重申香港一直尊重國際商貿法規，相信港府將依法處理。

全國兩會上周在北京閉幕，經民聯今日（20日）發表專題報告，冀政府落實「兩會精神」，推出措施吸引投資、激活股市及穩定樓市，建議下調企業標準利得稅率至15%，全面檢視稅制，並探討稅務以外的財政優惠措施。報告提出成立專項「搶企業、搶人才」基金，甄選業內龍頭公司或具潛質的初創企業，提供補貼或「握手費」，並向合資格人才提供生活補助。

經民聯倡支援高才通人才置業　促減股票印花稅至0.05%

今年《財政預算案》將徵收100元物業印花稅的價值上限提高至400萬元，經民聯提出進一步放寬至500萬元，協助市民「上車」。該黨亦提出放寬「新資本投資者入境計劃」投資物業門檻，為「高才通」來港人才提供稅務及按揭優惠等，支援他們置業。

另外，經民聯促請政府將股票印花稅減至0.05%，研究動用外匯儲備投資本地優質股票，刺激本港股市；該黨建議發展債市，包括主動邀請內地省市來港發行離岸人民幣地方政府債券。

今年政府工作報告要求香港「深化國際交往合作」，經民聯全國人代、立法會議員梁美芬表示，香港對外交流不應排除某些國家，要繼續與歐美澳紐加等西方國家的人民交往，冀社會持開放態度，強調當地政府政策不友好，並不代表其民眾的想法。

相關字詞﹕編輯推介 經民聯 盧偉國 長和 巴拿馬

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