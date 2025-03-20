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兩內地男快艇接載「人蛇」偷渡來港判囚46及32個月　官：經濟困難非犯案理由 (16:57)

2名內地男子2023年11月為賺取數千元報酬來養家，以快艇從內地接載11名南亞裔「人蛇」偷渡來港，早前承認危害他人在海上的安全罪等共2罪，今（20日）於荃灣法院（暫代區院）分別被判入獄46個月及32個月。法官林嘉欣稱，經濟困難並非犯案的理由，而2名被告用這種方式協助他人偷渡來港的做法，就更不用說了。

被告依次為邓诗健（30歲，無業）、覃宏煥（24歲，無業），同承認一項「協助未獲授權進境者前來香港的旅程」罪。邓诗健另承認一項危害他人在海上的安全罪，而他原本面對的一項沒有停船罪則存檔​法庭。

林官判刑時引述辯方書面求情內容指，邓為單親爸爸，與2名分別為5歲及8歲的女兒以及母親居於廣西省；他曾擔任水手，月入只有5000元，犯案原因是想賺更多錢養家。覃自新冠疫情以來一直失業，案發時想賺快錢幫補家計。辯方稱，希望法庭考慮到覃當時只是船員，沒參與計劃偷渡行程。

林官以4年為覃的量刑起點，給予他三分一認罪扣減後，判囚32個月。林官引用案例指，邓的行為令自己、乘客、警員的安全蒙受風險，法庭須令他明白，有關行為不會被容忍，因此就2罪共判囚46個月。

案情指，水警2023年11月4日凌晨約4時4分在香港水域發現一艘快艇，它由邓駕駛，載有覃及11名正偷渡來港的南亞裔人士。覃協助船上人士在大嶼山分流上岸。水警以擴音器要求快艇停下，但它加速駛離，終在分流西南方海域被截停，邓及覃被捕。

邓在錄影會面中稱，他在酒吧認識的一名人士要求他駕快艇運載一些東西，會給予5000元報酬。邓其後按指示駕快艇從台山出發，到中山接戴11名乘客，之後駛到香港。覃則指，他獲邓邀請上船幫忙，事後可獲約2000元報酬。

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