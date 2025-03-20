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李浩然倡增發取酬載客車輛營運牌照　建議對網約車司機作背景審查 (15:18)

政府將於今年內制訂網約車規管框架，立法會議員李浩然今日（20日）發表研究報告，建議增發取酬載客車輛營運牌照，同時引入多項規管網約車措施，包括司機考核及背景審查、強制安裝車內攝像頭等。李浩然促請當局盡快立法規管網約車，他認同應保留網約車的彈性，但監管不宜太寬鬆，以保障乘客安全。

李浩然與基本法基金會今日發表《關於引入網約車服務的研究報告》，建議增發取酬載客車輛營運牌照，認為牌照費用可參考市場價格、司機工作時段及時間、私家車維護成本等釐定。現時私家車出租汽車許可證上限為1500個，對於應增發多少牌照，李浩然認為要再研究，視乎市場需求、的士供應量等因素，平衡的士與網約車數量比例，避免影響目前市場。

報告建議引入多項網約車監管措施，包括類似的士駕駛執照的考核，並建議參考倫敦及內地做法，對網約車司機進行背景審查，嚴格規管曾干犯嚴重罪行的人士進入行業。報告另倡網約車營運時，必須持有有效商業營運保險、安裝行車紀錄儀、全球定位系統及攝像頭，保障乘客安全及監督司機服務。

被問到規管會否影響網約車司機本身彈性工作的特性，李浩然稱認同網約車作為「共享經濟」、具有一定彈性的概念，但強調網約車載客取酬就不再是普通私家車，理應受到監管，保障乘客安全，稱規例不宜太緊或太鬆。李浩然同時提出，放寬部分的士規例，舉例的士司機考核尚包括路線試題，當今導航系統普及，倡考慮放寬，並探討取消大嶼山及新界的士的經營範圍限制等。

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