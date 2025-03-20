「村屋大王」涉伙區議員「套丁」發展成「曉門」　業主稱90年代已有「割地」安排 (15:17)

被告王光榮（72歲）及程振明（65歲）同否認一項串謀詐騙罪，涉及串謀142名新界原居民一同詐騙地政總署，誘使署方批出興建丁屋牌照。

於庫務署任職的「曉門」業主余麗君（譯音）早前供稱，2005年4月及8月她兩度在程振明見證下簽署土地買賣協議。庭上今透露，余獲律政司豁免起訴，控方的立場是余與串謀協議無關，所有業主皆不是共謀者。控方其後再次傳召余，余確認該年8月另簽署土地轉讓文件，指余作為賣家，將地各以10萬元賣給4人；她不認識4名買家，最終亦無收取40萬。

余續指，她與程振明其後隔了一段時間無聯絡，其父親曾問為何花那麼多時間，程表示因有些風水問題。直至2014年初，程振明重新聯絡她表示可履行協議，地政署已批准建屋，相約她和其母親一同前往曉門地盤。程在其中一棟丁屋前説「呢度就係畀你哋」。同年1月，程著余自訂樓價，余衡量印花稅等後，「求其」將物業地下及1樓訂價440萬，2樓及天台則訂價190萬。

盤問下，辯方指余的已故父親1998年將土地轉名給余時有一份提到將土地一分為五的文件，當時余亦有簽署。辯方問余是否實際上不知土地劃分的作用，當時她掌握的所有資訊全由父親口中得知？余同意。被問到訂定丁屋樓價的準則，余稱「我根本唔使畀錢買」，她不知合理樓價為多少，只想到印花稅問題。審訊明續。