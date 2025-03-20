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運輸工涉猛烈搖晃女兒致亡否認謀殺　陪審團退庭商議 (15:21)

運輸散工涉2020年猛烈搖晃幼女致腦出血昏迷，被控謀殺罪受審，高院法官黎婉姫今（20日）完成引導陪審團，今午2時12時開始退庭商議。法官表示，被告原擬承認誤殺罪，即使他承認非法殺死女兒雅思，不代表他有意圖使女兒死亡或身體受傷，陪審團不能單憑此事，斷定他具謀殺意圖的傾向更高。

法官黎婉姫表示，被告劉佳坪（現年42歲）曾於2017年向雅思生母、同居女友梁小欣淋腐液，被告亦承認2020年5月至7月虐待雅思，但陪審團要分清楚，被告僅承認事發時段的虐兒行為，有別於梁小欣庭上供述的嚴重暴力事件。黎官強調，被告承認非法殺死雅思的誤殺罪，不代表他有意圖使雅思死亡或身體嚴重受傷害。

黎官指出，被告有淋腐液案底，是本宗謀殺案的背景證據之一，辯方盼陪審團考慮被告勇於承擔責任，控方則想表達被告的心態「變本加厲」，即使梁小欣遭被告傷害，仍然順從被告。黎官提醒，陪審團不可以單憑淋腐液案底，認定被告有犯罪意圖的可能性更高。

黎官表示，被告承認事發後向梁小欣、醫護和急救人員說謊，隱瞞自己曾經搖晃雅思，但「謊言本身不可以證明有罪」，極其量只是支持控方案情的因素之一。黎官指，陪審團應考慮被告是否刻意在關鍵爭議說謊，背後有沒有清白的原因；除非陪審團肯定，被告不是隱瞞與死亡有關的事情，而是隱瞞自己有意圖殺死雅思，可支持謀殺的指控。

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