警拘54傀儡戶口持有人　涉45宗騙案總損失1.94億　 (15:11)

油尖警區科技及財富罪案組高級督察關智聰指，被捕的35男19女年齡介乎19至66歲，報稱地盤工人、貨車司機、侍應、文員、家庭主婦及無業，涉嫌以欺騙手段處理財產及洗黑錢，大部分為傀儡戶口持有人。45宗案件包括網上投資騙案、網上求職騙案、網上購物騙案、貸款騙案及電話騙案等，總損失約1.94億元，行動中警方成功攔截其中945萬元犯罪得益進一步轉移。

當中單一最高損失涉及7200萬元，一名外籍事主被騙徒誘騙投資虛擬貨幣，將7200萬元轉賬多個指定銀行戶口。警方已拘捕兩名涉案30及34歲內地女子，分別報稱家庭主婦及商人，兩女已於本月11日被暫控洗黑錢罪，在九龍城裁判法院提堂。

警方為加強打擊利用傀儡戶口清洗黑錢，在檢控傀儡戶口持有人時，向律政司徵詢意見，根據有組織及嚴重罪行條例第27條申請加刑。上月油尖警區向一名在區域法院被裁定洗黑錢罪成立的男子成功申請加刑，刑期增加25%（即6個月），總刑期為2.5年。

涉及案件發生於2022年11月，3名女事主透過社交媒體，被騙徒誘使投資虛擬貨幣，將合共約1900萬元存入指定銀行戶口，騙徒其後失去聯絡，事主於是報警。警方於2023年9月拘捕一名24歲男子，涉嫌出售個人銀行戶處理550萬元犯罪得益，包括3名事主169萬元騙款。