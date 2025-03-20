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婚戒公司突結業後負責人失去聯絡　海關收57宗舉報　拘一名男董事 (12:57)

海關接獲多名市民舉報，一間婚戒設計公司近期多次以各種理由，延遲交付結婚戒指，至本月初負責人失去聯絡，門市亦結業，多名訂購婚戒顧客未能獲得貨品及退款蒙受損失。海關商品說明調查科昨（19日）拘捕公司男董事，他涉嫌違反商品說明條例中的「不當地接受付款」。海關由2月至今日（20日）共收到57宗舉報個案，涉款52萬元，當中最高一宗交易金額為兩萬元。

海關商品說明調查科高級調查主任伍慧明表示，已聯絡部分事主錄取口供了解購買詳情，最早一宗個案事主在去年6月訂購。據悉，涉案婚戒設計公司，經營近10年。曾經多次參加婚禮展覽會，吸引一批準新人訂購婚戒，接單時以訂造需時為由，與顧客訂立3個月的交貨期，但到期時以送錯貨、需要修改等各種理由拖延交付。導致婚期將近的準新人失去預算，需另購婚戒替補，當中有事主於婚禮當日亦未得到婚戒行禮。

海關對事件高度重視，循商品說明條例內不當地接受付款罪行方向調查，於昨日拘捕涉案公司唯一董事，被捕男子41歲，暫獲准保釋候查。調查仍然進行中，不排除有進一步拘捕行動。

根據商品說明條例，任何商戶接受付款時，意圖不供應有關產品，或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理的理由相信能在指定或合理時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罸款50萬元及監禁5年。

海關呼籲市民曾經與有關公司訂購結婚戒指，至今未有得到產品及未作出舉報，請聯絡海關提供購買詳情等資料。可致電海關24小時舉報熱線1828080或電郵crimereport@customs.gov.hk。

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