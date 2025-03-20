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慢病共治計劃下周五起涵蓋血脂檢查　專屬護士診所及專職醫療服務下月中增逾20個服務點 (12:47)

醫務衛生局今日（20日）公布，「慢性疾病共同治理先導計劃」由3月28日起擴展至提供血脂檢查。另外，由4月15日起，專屬護士診所及專職醫療服務會在全港增設逾20個服務地點，為沒有參加「慢病共治計劃」的康健中心會員服務，包括個人化慢性疾病管理、痛症管理及復康服務。

醫衛局表示，慢病共治計劃的參加資格會維持為45歲或以上、未曾確診患有糖尿病或高血壓的香港居民，而政府提供的診症資助額和參加者須支付的共付額，亦將維持現時水平。若參加者被診斷出有高血脂，第一年可享有最多4次資助診症，由第二年起則每年最多兩次；如同時被診斷為血糖偏高，或患有糖尿病或高血壓，則可分別享有每年最多4次或6次資助診症。

地區康健中心由4月15日起亦將增設專屬護士診所及專職醫療服務，包括專屬護士診所為會員提供初步膝部骨關節炎和背痛評估；中醫師會為患者提供針灸和穴位按壓治療；物理治療師會提供臨牀諮詢及適切的介入治療等。同日起亦將加強足病診療服務，足病診療師會為患有糖尿病或高血壓的參加者進行足部評估，並為足部潰瘍、周邊血管疾病或神經病變或足部畸形等問題，提供治療方案。 

相關字詞﹕編輯推介 慢性疾病共同治理先導計劃 專屬護士診所 專職醫療服務

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