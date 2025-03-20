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38個低空經濟試點項目獲批　涉及無人機巡查、救援及送藥　部分下月起推行 (12:30)

政府早前接獲72個低空經濟「監管沙盒」試點項目申請，政府今日（20日）公布，經發展低空經濟工作組審批後，有38個項目獲批，全部僅涉送貨，並未包括載人的項目。當中涉及應用無人機作巡查、救援及送藥等，如消防處研究以無人機巡查山火及提供攀山救援、中電以無人機自動巡查架空電纜等，中移動亦與瑪嘉烈醫院研究合作在院內送藥及化驗樣本。另亦有多個商業項目獲批，外賣平台美團將研究以無人機送外賣，順豐及Lalamove亦將用無人機送貨。

低空經濟「監管沙盒」啟動禮今早舉行，共設15個展示區，包括內地企業、本地公司、政府部門和大學研發機構，服務涵蓋物流配送、公共服務和科研應用等。運輸及物流局長陳美寶說，部分項目會由4月起開始試驗，首階段試驗期為6個月，期望日後可將試點項目轉化為商業運作，便利市民日常生活，令低空經濟不再是遙不可及的概念。她亦強調，試點項目會以安全為本，平衡各項目風險，並結合內地實際經驗及香港創科上的安全防禦措施。

陳美寶又表示，政府期望於第二季就《小型無人機令》向立法會提供修訂建議，內容涵蓋放寬小型無人機載重限制，並納入最新相關國際標準。

李家超：低空經濟可成為經濟新增長引擎

特首李家超今早於致辭時表示，今日的啟動禮代表低空經濟開展「八仙過海，各顯神通」的時代，形容這個時代不再是空中樓閣，而是一道智慧天梯，「為我們登高望遠，帶來天際機遇。」他又說，透過「監管沙盒」以先行先試方式為低空經濟構建示範項目，為創新科技提供安全的「試驗田」和「孵化器」，訂出適合香港的低空經濟生態環境。

李家超稱，低空經濟不但可衍生一系列產業，應用場景亦非常廣闊，潛力巨大，可提升城市管理和商業效率，並為市民帶來智慧生活的新體驗，成為經濟的新增長引擎。他稱，政府正大力推動科研成果連接企業力量，釋放發展潛力，在低空經濟領域引領發展，開創未來。

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