涉2019年灣仔暴動案　「踢保」男子返港被捕　判囚3年9個月 (12:06)

現年27歲的被告陳煒堯原於日資會計公司任職，現已請辭。法官張潔宜引述辯方求情稱，被告精通日語，希望到日本工作，並獲讚賞為人善良、工作認真，其僱主日後亦願意再次聘請他。張官又提及，辯方力陳被告沒在案中擔當主導角色、沒親手作暴力行為、案發時管有的物品亦不具攻擊性，並希望法庭基於被告認罪，以及案件影響被告移日計劃等因素而酌情輕判。

張官判刑時指出，從涉案片段可見，案發時跟警方對峙的人數超出在場警力，當中有人破壞《大公報》辦公室標誌，亦有人回擲警方的催淚彈。張官認為，雖沒證據顯示本案暴動計劃周詳，但示威者帶同鐳射筆和汽油彈到場，屬有備而來，形容本案暴動「有一定程度的組織性、一定程度的計劃」，又斥示威者目無法紀，挑戰警方權威。

就著被告的罪責，張官分析，案發時被告不僅穿黑衣、戴手套和口罩，其背囊也管有手套和口罩，認為他顯然有意參與暴動，罪責比身在現場鼓勵暴動更為嚴重。張官考慮到本案暴動人數、暴力程度及被告罪責等因素，以監禁5年為量刑起點，同時基於被告在開審前認罪，給予四分之一刑期扣減，判監45個月。判刑後，被告向旁聽親友揮手道別。