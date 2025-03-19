海關偵破三宗航運毒品案　檢毒品總值逾5800萬元拘捕兩人 (22:24)

海關機場科空運貨物第二組署理高級督察張銘輝稱，一名33歲本地女子昨(18日)由荷蘭阿姆斯特丹，經土耳其伊斯坦堡飛抵本港，海關清關期間發現其行李箱內有一包白色粉末，收藏約15公斤懷疑氯氨酮，市值約710萬港元。該女子已被控一項販運危險藥物罪名，明日在西九龍裁判法院提堂。據悉，她收取了3萬港元作運送報酬。

另外，海關人員前日（17日）查驗一票由荷蘭到港、報稱載有光譜測定儀的貨物，該批貨物共有兩個木箱，重約201公斤，審核貨運文件時發現收貨地點並非從事科學儀器相關公司，海關以X光儀掃描並分析影像時，發現有與報稱貨物不相符的物件，打開木箱發現有8個紙盒，打開紙盒後檢獲共25公斤懷疑氯胺酮，市值約1200萬元。

機場調查組人員繼而於昨日採取監控遞送行動，發現一名20歲男子收取了懷疑氯胺酮貨物，海關以涉嫌販運危險藥物在尖沙嘴將他拘捕，他報稱任廚師。海關其後押解該男子到葵涌一工廈單位搜查，再檢獲約760克懷疑海洛英和一批包裝工具，市值約46萬元。

海關相信販毒集團利用該工廈單位作毒品儲存倉庫，並進行毒品包裝和分銷。被捕男子仍被扣查，稍後將被控訴兩項販運危險藥物罪名，案件將於明日提堂。據悉，倉庫已租用約兩個月。

另一案發生在昨日上午，海關人員根據風險評估及情報分析，鎖定一批共48箱、重642公斤，由泰國空運抵港的貨物檢驗，由於貨物無完整申報內容，人員以X光機掃描貨物，並隨即進行詳細檢驗，發現內載的膠袋裝載塑料軟墊，且有不尋常重量，打開膠袋發現每層軟墊夾藏抽真空包裝的懷疑大麻花，海關共檢獲152公斤懷疑大麻花，市值達3900萬元。

機場調查組人員調查該案後，發現有海外公司委託本地貨運代理公司收取該批貨物，並已安排空運到英國。海關稱會加強海外執法機構合作打擊跨境國際販毒活動。