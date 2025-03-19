明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

海關偵破三宗航運毒品案　檢毒品總值逾5800萬元拘捕兩人 (22:24)

海關近日偵破三宗航空販毒案件，分別為一宗客運販毒案及兩宗空運毒品案，合共檢獲約40公斤懷疑氯胺酮、152公斤懷疑大麻花和760克懷疑海洛英，總市值約5840萬元。行動中，海關分別拘捕一名本地男子和一名本地女子。

海關機場科空運貨物第二組署理高級督察張銘輝稱，一名33歲本地女子昨(18日)由荷蘭阿姆斯特丹，經土耳其伊斯坦堡飛抵本港，海關清關期間發現其行李箱內有一包白色粉末，收藏約15公斤懷疑氯氨酮，市值約710萬港元。該女子已被控一項販運危險藥物罪名，明日在西九龍裁判法院提堂。據悉，她收取了3萬港元作運送報酬。

另外，海關人員前日（17日）查驗一票由荷蘭到港、報稱載有光譜測定儀的貨物，該批貨物共有兩個木箱，重約201公斤，審核貨運文件時發現收貨地點並非從事科學儀器相關公司，海關以X光儀掃描並分析影像時，發現有與報稱貨物不相符的物件，打開木箱發現有8個紙盒，打開紙盒後檢獲共25公斤懷疑氯胺酮，市值約1200萬元。

機場調查組人員繼而於昨日採取監控遞送行動，發現一名20歲男子收取了懷疑氯胺酮貨物，海關以涉嫌販運危險藥物在尖沙嘴將他拘捕，他報稱任廚師。海關其後押解該男子到葵涌一工廈單位搜查，再檢獲約760克懷疑海洛英和一批包裝工具，市值約46萬元。

海關相信販毒集團利用該工廈單位作毒品儲存倉庫，並進行毒品包裝和分銷。被捕男子仍被扣查，稍後將被控訴兩項販運危險藥物罪名，案件將於明日提堂。據悉，倉庫已租用約兩個月。

另一案發生在昨日上午，海關人員根據風險評估及情報分析，鎖定一批共48箱、重642公斤，由泰國空運抵港的貨物檢驗，由於貨物無完整申報內容，人員以X光機掃描貨物，並隨即進行詳細檢驗，發現內載的膠袋裝載塑料軟墊，且有不尋常重量，打開膠袋發現每層軟墊夾藏抽真空包裝的懷疑大麻花，海關共檢獲152公斤懷疑大麻花，市值達3900萬元。

機場調查組人員調查該案後，發現有海外公司委託本地貨運代理公司收取該批貨物，並已安排空運到英國。海關稱會加強海外執法機構合作打擊跨境國際販毒活動。

相關字詞﹕海關 販毒 機場

上 / 下一篇新聞