2監工伙商人涉助供應商非法中標及盈利　涉1360萬元訂單 (17:50)

被告依次為曾德強（57歲）、葉偉豪（51歲）、張俊傑（66歲，報稱商人）。曾及張同被控一項串謀詐騙罪，葉及張同被控另一項相同罪名。

廉署新聞稿指，曾及葉為機電署衞生工程部一級監工，分別負責為伊利沙伯醫院及油麻地賽馬會分科診所提供維修工程服務；二人職責包括聯絡供應商，索取工程所需機械零件的報價及製備內部的報價審核文件(報價文件)。張是3間供應商的唯一營運者，即Leader Med Technology Limited、Hi Quali Trading Company和麥格里醫院設備及維修。

控方今在庭上指出，會向律政司索取法律意見，不排除加控其他控罪。控方需以更多時間調查本案，因此申請押後案件。另曾、葉、張分別獲准以5萬元、4萬元、10萬元保釋，其間不得離港、須交出旅遊證件。

兩項控罪指，三名被告分別被控於2020年1月1日至2024年6月17日期間、及2017年1月1日至2024年6月17日期間（包括首尾兩日）在香港，一同串謀詐騙機電工程署，使其向由張經營的3間公司分別付款，即不誠實地虛假地表示該些公司在涉及價值等於或少於5萬港元的採購中，分別是真實的最低出價競投者；誇大該採購中購買物品的數量；誇大該採購中購買物品的價格；虛假地表示為該採購而製備的報價記錄表中的資料是真實且準確的。