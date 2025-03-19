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博愛醫院前主席蕭炎坤涉倫敦金詐騙罪脫　官稱無非肯定被告知悉涉案資金有問題 (17:26)

博愛醫院前主席蕭炎坤涉嫌參與倫敦金詐騙，涉款折合267萬港元，他早前否認一項「洗黑錢」罪受審，案件今（19日）在區域法院裁決。暫委法官溫紹明指出，涉案戶口曾收取騙案款項，又稱蕭炎坤察覺戶口出現不明款項後沒選擇報警，行為自招嫌疑，並非「完全無辜」；惟溫官認為，無法肯定被告知悉涉案資金「有問題」，裁定他罪名不成立。裁決後，蕭炎坤在庭外表示「好開心」，認為法庭還他一個清白，不擔心律政司會提出上訴。

被告蕭炎坤(78歲，報稱退休人士)。據控方案情，被告經友人認識一名叫林萬璋的人，對方想藉被告的聲譽開展投資生意，其後被告應林的要求成立智金集團，並擔任集團唯一董事及股東，該集團終於2017年11月在香港註冊成為有限公司。控方指稱，被告為智金集團開設的涉案銀行戶口，曾收取多筆不明款項，其中逾12萬由一名叫Sim的新西蘭籍人士匯入，之後Sim向警方報案稱受騙。

辯方則力陳，被告對銀行戶口出現的款項毫不知情，並在發現不明款項後立刻詢問合作伙伴，當時獲告知款項不涉非法勾當。

溫官今裁決時指出，控方依賴Sim報稱受騙一事作為「前設罪行」，而法庭信納Sim曾經受騙，裁定涉案戶口曾處理詐騙款項。至於被告是否知悉涉案戶口曾處理詐騙款項，溫官分析，林萬璋與被告非親非故，兩人極其量只是相識不久的生意伙伴，林卻出錢著被告成立智金集團，並讓被告成為集團唯一股東和董事，質疑被告「怎會如此天真」相信有關安排是沒有問題。

溫官續謂，被告察覺涉案戶口存有不明款項後，合理做法應為報警，被告卻將其中一百萬元轉為定期存款，質疑他自招嫌疑，並非「完全無辜」。溫官同時指出，林萬璋確實在事件中投入數百萬元，「警覺性低」的被告或被說服林持有充分資金，因而不知道自己參與騙案。溫官認為控方未能在毫無合理疑點下舉證，裁定被告罪名不成立。溫官裁決後，多名旁庭人士鼓掌。   

相關字詞﹕編輯推介 法庭 詐騙

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