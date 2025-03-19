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何君堯問有否機制查核非政府組織收海外資金　鄧炳強：維護國安工作信息不公開 (17:00)

立法會議員何君堯提出書面質詢，問及政府是否有機制核查本港非政府組織有否收受海外組織的利益，又關注政府會否考慮設立機制，對本港的非政府組織收受海外組織資助進行規管，並定期檢視相關資金是否構成國家安全風險。保安局長鄧炳強回覆說，維護國家安全是香港特區的頭等大事，是特區政府重中之重的工作，而政府相關工作資料屬維護國安的工作信息，因此不予公開。

鄧炳強綜合回覆書面質詢時說，香港維護國安的法律制度建立各類措施，防止境外勢力干預香港正常運作、或透過代理人或代理組織非法干預國家或香港特區的事務，包括《維護國安條例》的第6部第1分部訂立危害國安的境外干預相關罪行、《條例》第6部第2分部中完善原設在《社團條例》禁止危害國安組織在香港特區運作的機制。

鄧炳強說，香港作為國際都會及國際金融中心，一直歡迎世界各地和本地的機構、組織和人員互相交流，也歡迎境外機構或組織來港設立辦事處開展業務。鄧續說，現今地緣政治局勢日益複雜，香港面對的國安風險千變萬化，稱外部勢力及反中亂港分子不斷伺機作出惡意的攻擊和抹黑，強調如有使用不當手段作出境外干預行為或干犯危害國安罪行，特區政府必定採取一切必要措施進行反制，執法部門亦定必果斷執法，依法追究其法律責任，會嚴格依照法定程序和相關法律辦理維護國安的行動。

相關字詞﹕編輯推介 國家安全 鄧炳強 立法會 何君堯

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