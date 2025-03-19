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議員促加快機場通關效率　卓孝業：要平衡出入境審查和便利旅客 (16:42)

旅遊界議員姚柏良提出口頭質詢，關注香港國際機場的出入境櫃在繁忙時段經常出現人龍，憂慮影響旅客體驗，問及當局如何提升通關效率。保安局副局長卓孝業說，入境處及機管局最新研究顯示，中午至傍晚時段入境人次雖然較多，不過95%旅客可在15分鐘內完成入境手續，最遲亦不多於30分鐘，認為已比世界上其他主要國際機場快，又稱當值人員會視乎排隊情况，適當調配人手及加開通關櫃位。

議員尚海龍稱，對商務旅客而言，15至30分鐘已是一段長時間，提到沙頭角設「無感通關」、深圳灣口岸的快捷通道不需要旅客出示證件，關注當局會否考慮在機場應用。卓孝業說，現時可使用人面識別及指模出入境香港的均為香港居民，經常訪港旅客亦可登記使用e-道服務。他續說，雖然從大部分地區來港旅客免簽證，但香港仍對不少地方有簽證限制，稱要在適切的出入境審查和便利之間取得平衡。 

議員周文港問及會否將所有港珠口岸及港澳口岸改裝及升級，以實施一地兩檢、方便旅客過關。卓孝業回應說，實施一地兩檢需要兩地口岸於同一地點，但現時港珠澳大橋的口岸分開，主要靠提供e-道提升便捷程度。至於口岸是否能做到「兩地一檢」，卓孝業稱涉及的法律法規較多，要與內地相關部委商討，又指出新建的陸路口岸均以必須一地兩檢作為前提，情况許可下會推行「合作查驗、一次放行」通關模式。

開放飛行服務隊啟德分部直升機場？ 　陳美寶：設計時已預留彈性

姚柏良亦關注，政府會否讓私人飛機及跨境直升機旅客採用「一地兩檢」。運輸及物流局長陳美寶說，會繼續與內地當局保持合作，促進跨境商用直升機服務的發展，包括研究設立更多符合條件的直升機起降點；兩地政府亦可探討採用便捷高效的出入境清關模式，以提升旅客通關效率。

對於會否考慮開放政府飛行服務隊啟德分部的直升機場，作跨境及境內直升機飛行用途，陳美寶說，政府於2018年就相關工程計劃向立法會申請撥款時，已表明會預留彈性，未來如有需要可共同設置跨境直升機服務設施，而分部設計亦已確保可提供所需配備，政府正密切留意直升機服務的發展趨勢和市場需求，適時檢討相關設施的發展。

相關字詞﹕編輯推介 機場 通關 立法會 一地兩檢

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