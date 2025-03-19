美加徵關稅　林健鋒：港廠商資金周轉困難　冀金管局及銀行提供喘息空間 (16:41)

林健鋒表示，美國加徵對華關稅後當地進口商持觀望態度，擔心進口商品後關稅又突然調低，因此不少本港廠商生產貨品後沒法付運，流動資金周轉出現問題，影響廠商支薪、購買原材料等。他續稱，很多本港廠商被要求繳付部分關稅以至減價，形容對廠商而言是「吃不消」，憂慮一旦大批廠商決定下調出口貨品價格，會影響本港經濟，籲商界「沉著應戰」。

經民聯就此約見金管局及銀行代表，林健鋒表示，會上冀銀行業界體諒本港出口及製造業處境，共渡時艱，包括在借貸上略為放寬。他說金管局沒有即時回應，不過反應正面、表示明白現况，承諾盡快與銀行商討如何協助企業。林健鋒亦希望出口信用保險局加強支持中小企，如增加保額等。

紡織及製衣界議員陳祖恒表示，美國加徵關稅導致廠商在資金周期、出貨時間等出現大變動，正面臨挑戰，但相信關稅問題穩定後，情况亦會回復正常，籲商界勿自亂陣腳。

長和計劃出售旗下包括巴拿馬兩個港口業務權益，港澳辦、中聯辦先後轉發批評有關交易的文章。被問到是否擔心影響本港營商環境，林健鋒稱不評論個別事件，但認為本港營商環境沒有改變，依然開放。