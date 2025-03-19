機電署兩監工涉收禮助供應商多次中標涉款1360萬元　3人被控串謀詐騙 (16:08)

其中兩名被告為機電署衞生工程部一級監工曾德強（57歲）及葉偉豪（51歲）；另一名被告張俊傑（66歲）是3間供應商的唯一營運者。案發時，曾德強及葉偉豪分別負責為伊利沙伯醫院及油麻地賽馬會分科診所提供維修工程服務，職責包括聯絡供應商，索取工程所需機械零件的報價，製備內部報價審核文件。

根據機電署的採購指引，二人應就價值5萬元或以下的採購，邀請多於一間供應商提供報價。按照一般做法，二人須就每次採購取得3份由不同供應商提供的報價。

其中一項控罪指，曾德強及張俊傑涉嫌於2020年1月至2024年6月期間，串謀詐騙機電署向張俊傑的3間公司付款。二人涉嫌訛稱在價值5萬元或以下的採購中，該3間公司分別是最低出價競投者，並誇大購買物品的數量和價格，揑造部份其他購貨訂單。廉署調查顯示，機電署因而向張俊傑的三間公司判授約180張購貨訂單，訂單金額共逾800萬元。

另一項控罪則指，葉偉豪及張俊傑涉嫌於2017年1月至2024年6月期間，以相似手法串謀詐騙機電署向張俊傑的3間公司付款。有關採購涉及約140張購貨訂單，訂單金額共約560萬元。

廉署調查發現，曾德強涉嫌從張俊傑收取逾80件總值逾50萬元的禮物，而葉偉豪則涉嫌從張俊傑收取逾20件禮物，總值接近80萬元。有關禮物包括名貴腕表、名牌手袋及首飾、多款家庭電器及電子產品等。

廉政公署表示，相關貪污調查仍在繼續進行，廉署會向律政司徵詢進一步法律意見，不排除加控其他罪行或檢控其他涉案人士。