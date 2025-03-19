人才計劃受養人如何符「本地生」定義？　蔡若蓮冀新學年聯招前交代最後方案 (14:18)

議員鄧飛關注，若對受養人簽證學生加諸條款，改變其為非本地生，會否導致《基本法》司法覆核風險。蔡若蓮表示，本港對不同類型學生的資助計劃中，對受資助人的資格有一定要求，符合對香港居民基本教育權利的要求。

新民黨陳家珮引述家長說法，指部分受養人在內地毋須選科並可「不斷操卷」，最後到港考試，問及是否有違公平。蔡若蓮回應稱，本港透過聯招、非聯招辦法確保公平性，並會面向全世界收生，一定擇優而取、保證公平。她又指，當局保障本地學生入讀，每年1.5萬個本地學額不會改變，非本地生學額是以額外超收的方式招收，強調當局未來會考慮有不同的方式資助本地生，舉例若有不被資助的本地學生，會考慮額外增加一些學額。

教聯會朱國強問及，當局是否會考慮推出給未成年學生的留學簽證，以及其家屬的「陪讀簽證」，蔡若蓮表示，有關安排須待局方檢視中小學配套是否足夠，亦需要和有關國家、地區溝通，目前對內地、台灣和澳門之外的其他國家18歲以下的學生簽證不設限制。