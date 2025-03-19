理大爭辦醫學院願遷牛潭尾前自資 林大輝：現屆及下屆政府可分毫不用 (13:16)

本港3間資助大學正爭辦新醫學院，其中理工大學今（19日）開記招，交代四年制醫學課程細節。校董會主席林大輝稱，願意與政府共渡時艱，「出錢出力」負責醫學院搬入牛潭尾前所有開支，「現屆的政府，甚至乎下屆的政府都可以分毫不用」。對比浸大及科大不時公布新醫學院的籌辦進度，理大過去5個月一直較「低調」，林大輝解釋，團隊一直忙於着手撰寫建議書，未有適當時機對外報告，強調理大傾力籌備。
理大的21名專家諮詢委員會成員包括中國工程院院士鍾南山等，當中16名為內地專家，問及是否意味理大未能獲歐美醫療人才支持，校長滕錦光表示，委員會中4人為海外專家，包括來自新加坡國立大學的醫學院長，以及諾貝爾得獎者等，認為已經夠充分。他又指，新醫學院定位為服務香港及大灣區的醫療需求，未來實習亦會在大灣區進行，目前内地專家均非常頂尖。林大輝指，他與滕在兩會期間，兩人分別與教育及體育範疇委員討論，惟未有提及新醫學院。
理大今介紹指，有意開辦的四年制醫學課程，將招收擁有相關第一學位的頂尖學生。新醫學院將定位發展AI賦能的醫療生態，亦會創立聚焦醫療科技的書院，讓醫科生住在書院，並跟隨大學教授從事科研。校方又指，將關注技術賦能（醫工結合）、基層醫療及預防醫學等領域。
另外，臨牀實習會與內地醫院合作，其中包括北京大學第三醫院、浙江大學醫學院附屬醫院及上海交通大學醫學院附屬醫院等。