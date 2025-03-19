啟德體育園啟用後頻「甩碌」　羅淑佩：已要求改善處理突發事件機制 (13:16)

香港國際七人欖球賽下周五起在體育園內舉行，實政圓桌田北辰憂慮屆時會再發生突發事件，關注園區會否趕及在賽事前建立發言人制度及改善應急機制。羅淑佩說，當局的責任是將風險減到最低，惟任何情况都不能做到零風險，指出體育園正積極建立發言人制度，期望在七欖事前事後都能更好地發放訊息。應急機制方面，羅淑佩稱，舉辦好七欖賽事需要政府部門、體育園及主辦方通力合作，三方會更緊密溝通。

酒吧業協會原定在七欖期間在附近承啟道公園舉辦第二屆香港酒吧文化節，但最終告吹。羅淑佩說，她曾親身詢問有關部門，確認未有收到相關申請，又稱即使申請期較短、如即日提出申請亦不會趕不及，強調在促進舉辦盛事的大前提下，政府會拆牆鬆綁，盡量提供協助。她亦提到，七欖賽事期間，場外會有球迷村活動，場內亦有販賣酒精飲品及食物的攤位。

羅淑佩稱已要求體育園與主辦方制訂交通預案

議員楊永杰關注，以往常有演唱會「Encore」至凌晨時分，當局是否已經有相關交通應急方案。羅淑佩回應說，體育園早前多場演練已測試交通流量及人群疏散安排，又稱演唱會超時至凌晨的個案並不多，不過園方會與主辦單位制訂方案，例如若預計演唱會較長，可考慮提早開場。她亦表示，汲取世界格蘭披治桌球大獎賽經驗，已要求體育園與主辦方制訂交通方面的預案，若有需要會由文體旅局或其他政策局作協調，同時會提早向觀眾公布相關安排。

另外，羅淑佩亦說，由去年10月底至今年2月，政府聯同啟德體育園有限公司在3個場館，共進行接近20場不同性質及規模的測試和演練，讓相關部門、營運公司和各參與的單位熟習進場和離場安排、交通配套、舞台設計，以及後台配套等軟硬件的準備工作。她續指，測試和演練涉及的開支由啟德體育園的工程開支、文體旅局及各個參與部門的恆常開支負責，未能分開量化。