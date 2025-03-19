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甯漢豪：非為慳錢拖慢北都收地 (12:40)

政府力推北都，於古洞北及粉嶺北新發展區收地過程中為業權持有人提供特惠補償，若業權人不滿亦可再依法定程序處理賠償。發展局長甯漢豪今日（19日）於立法會否認當局為慳錢拖慢收地進程，又指新發展區逾95%業權人傾向接受政府簡單快捷的特惠補償。

工聯會陸頌雄表示，市况下滑令特惠補償額減低，一級農地的補償金額由1510元一呎降至1070元，減幅達到三成，引述有聲音認為政府刻意拖慢進度，以節省收地成本。甯漢豪回應指，絕不存在拖慢進度以節省開支的情况，強調政府反而意圖加快收地程序，推出更簡單便捷的特惠補償。

她續指，若業權人不同意特惠補償額，亦可申請使用法定補償金額，但須每幅土地單獨到地政總署洽談，若仍不滿意則要交由土地審裁處，強調特惠補償簡單便捷，絕大部分業權人都接受，舉例新界北、粉嶺北新發展區僅有3%業權人選擇法定補償，而新界收地個案整體也僅有一成個案選擇法定補償。

至於支付賠款的進程，甯漢豪透露，當局已收回合共2498幅地，首階段於2019年收回784幅土地，已支付9成共107億元賠償款；次階段2024年1714幅土地，已支付2成共36億元賠償款，合共約143億元，當中利息支出約有4900萬元。至於至今尚未支付的補償，甯表示，共有約169億元，當中一半涉及文件不齊未釐清業權，審批需時，餘下個案屬未聯絡到業權人或該人物不在港。她指出，前者通常因年代久遠，土地契約、按揭記錄遺失，令政府懷疑業權歸屬。她指當局就此已嘗試要求當事人做聲明代替，聲明涉及若未來「賠錯錢」有人找政府「算帳」，當事人需承擔部分賠償，料可加快審批。

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