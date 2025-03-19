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2025年3月19日星期三
登山纜車信號故障、海洋列車正接受年檢 海洋公園暫停開放高峰樂園
(12:24)
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海洋公園暫停開放高峰樂園，直至另行通知。
海洋公園指，由於登山纜車出現信號問題，需暫停服務以詳細檢查，加上海洋列車亦正在接受年檢，亦無法接載訪客往返兩個園區。
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海洋公園
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