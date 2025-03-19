66名的士司機因違規被記分　暫無人被取消駕駛的士資格 (12:18)

記分制涵蓋11項與的士司機相關的罪行，包括濫收車費、拒載、兜路等，如的士司機干犯有關罪行並被判定額罰款或被法庭定罪，視乎所犯罪行，會被記3分、5分或10分；的士司機在任何兩年期間被記15分或以上，將被取消駕駛的士資格一段時間。陳美寶說，截至3月9日，有5名的士司機被記3分、12名的士司機被記5分、49名的士司機被記10分。

執法數字方面，2022年至去年首三季期間，警方就的士濫收車費的執法數字共78次、此期間54宗個案被定罪；涉「兜路」的執法數字為41次、檢控及定罪數字為0；涉及拒絕或忽略接受租用的執法數字則共有198次，檢控及定罪數字同為0。