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66名的士司機因違規被記分　暫無人被取消駕駛的士資格 (12:18)

的士司機違例記分制於去年9月22日起生效。運輸及物流局長陳美寶回覆議員書面質詢時表示，按運輸署紀錄，截至今年3月9日，共有66名的士司機被記分，涉及的罪行包括濫收車資、拒載、兜路。目前沒有的士司機因被記15分或以上，而須被取消駕駛的士資格。

記分制涵蓋11項與的士司機相關的罪行，包括濫收車費、拒載、兜路等，如的士司機干犯有關罪行並被判定額罰款或被法庭定罪，視乎所犯罪行，會被記3分、5分或10分；的士司機在任何兩年期間被記15分或以上，將被取消駕駛的士資格一段時間。陳美寶說，截至3月9日，有5名的士司機被記3分、12名的士司機被記5分、49名的士司機被記10分。

執法數字方面，2022年至去年首三季期間，警方就的士濫收車費的執法數字共78次、此期間54宗個案被定罪；涉「兜路」的執法數字為41次、檢控及定罪數字為0；涉及拒絕或忽略接受租用的執法數字則共有198次，檢控及定罪數字同為0。

         違例事項         2022          2023   2024首三季
  執法 檢控 定罪 執法 檢控 定罪 執法 檢控 定罪
濫收車費 17 6 6 42 27 27 19 21 21
拒絕或忽略接受租用 65 0 0 85 0 0 48 0 0
拒絕或忽略駕駛的士至租用人指示的地方 30 0 0 18 1 1 14 0 0
兜路 13 0 0 13 0 0 15 0 0
涉及的士計程錶的違例事項 26 5 5 12 17 17 26 22 22
其他（未有正確展示收費表、的士司機證等） 851 2 2 1163 10 10 913 12 12

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