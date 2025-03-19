66名的士司機因違規被記分　暫無人被取消駕駛的士資格 (12:18)

的士司機違例記分制於去年9月22日起生效。運輸及物流局長陳美寶回覆議員書面質詢時表示，按運輸署紀錄，截至今年3月9日，共有66名的士司機被記分，涉及的罪行包括濫收車資、拒載、兜路。目前沒有的士司機因被記15分或以上，而須被取消駕駛的士資格。
記分制涵蓋11項與的士司機相關的罪行，包括濫收車費、拒載、兜路等，如的士司機干犯有關罪行並被判定額罰款或被法庭定罪，視乎所犯罪行，會被記3分、5分或10分；的士司機在任何兩年期間被記15分或以上，將被取消駕駛的士資格一段時間。陳美寶說，截至3月9日，有5名的士司機被記3分、12名的士司機被記5分、49名的士司機被記10分。
執法數字方面，2022年至去年首三季期間，警方就的士濫收車費的執法數字共78次、此期間54宗個案被定罪；涉「兜路」的執法數字為41次、檢控及定罪數字為0；涉及拒絕或忽略接受租用的執法數字則共有198次，檢控及定罪數字同為0。
|違例事項
|2022
|2023
|2024首三季
|執法
|檢控
|定罪
|執法
|檢控
|定罪
|執法
|檢控
|定罪
|濫收車費
|17
|6
|6
|42
|27
|27
|19
|21
|21
|拒絕或忽略接受租用
|65
|0
|0
|85
|0
|0
|48
|0
|0
|拒絕或忽略駕駛的士至租用人指示的地方
|30
|0
|0
|18
|1
|1
|14
|0
|0
|兜路
|13
|0
|0
|13
|0
|0
|15
|0
|0
|涉及的士計程錶的違例事項
|26
|5
|5
|12
|17
|17
|26
|22
|22
|其他（未有正確展示收費表、的士司機證等）
|851
|2
|2
|1163
|10
|10
|913
|12
|12