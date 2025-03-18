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北上交流團再爆腸胃炎　聖公會聖米迦勒小學西安團8學生嘔或發燒 (20:04)

炮台山聖公會聖米迦勒小學校長陳裕均今（18日）向本報表示，該校上周舉辦的西安考察團中，8名小五生先後現急性腸胃炎徵狀，包括嘔吐或發燒，上周五回港後由家長陪同求醫。陳校長稱自己有份帶團，全團逾60名學生及教師均進食「團餐」，他和其他師生無恙；懷疑考察時當地下雨、天氣「濕凍」，致學生不適。

陳校長強調，衛生署亦正解事件和學生不適成因，校方懷疑學生「交叉感染」。被問本港接連有北上考察的學生出現腸胃炎等情况，該校家長有否擔憂，甚至影響參加內地考察的信心，陳指有家長向他表明「不擔心」並且明白情况屬個別事件。

聖公會聖米迦勒小學上周二（11日）安排逾60名小五生參加「同根同心西安交流團」，先後8名學生身體不適，包括嘔吐或發燒，校方已致函家長，稱個別學生感染諾如病毒引起的急性胃炎，校方已向衛生署呈報個案，有學生已康復並復課。根據該校近日在社交網站發放的照片，不少學生戴上口罩。

衞生署發言人今晚回覆本報證實，衞生防護中心今日正調查一宗急性腸胃炎的爆發個案，涉及北角區的聖公會聖米迦勒小學。該校63名學生及7名老師本月11日至14日參加交流團到西安，其中一名學生在3月14日回程當天早上出現急性腸胃炎徵狀，並在旅遊巴上及下車後嘔吐。其後，四名坐於附近的同車學生在兩天後陸續出現急性腸胃炎徵狀。其中兩人已求醫，全部無需入院。

衛生署續指，5名患者的病徵與諾如病毒感染吻合，中心會安排患者收集糞便樣本作化驗。中心初步調查結果顯示，有關爆發個案較大可能經人傳人或接觸受嘔吐物污染的環境傳播。中心已成功聯絡該團所有人以進行健康監測，現時未有其他同團師生出現徵狀。中心亦已向該小學提供有關腸胃炎傳播、預防和控制的健康建議。

相關字詞﹕編輯推介 諾如病毒 內地交流團 小學生 急性腸胃炎 西安 聖公會聖米迦勒小學

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