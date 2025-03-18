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建行經理涉非禮女下屬罪脫　官指證供可信度不足 (17:59)

中國建設銀行（亞洲）交易銀行銷售部時任主管兼董事總經理黎敬倫，涉於2023年3至6月時三度非禮及兩度襲擊韓裔女下屬，因而被控3項猥褻侵犯罪及2項普通襲擊罪。經審訊後，東區裁判法院裁判官屈麗雯今（18日）裁定被告全部罪名不成立，獲批訟費。屈官稱，事主的證供可信度不足，法庭不能依賴其證供來了解事實的全部以及將被告定罪。

被告黎敬倫（54歲，​報稱​公司經理），分別被控於2023年3月16日、4月6日及6月1日，在中環中國建設銀行大廈與友邦金融中心之間的天橋、近昃臣道的行人隧道以及置地廣場的扶手電梯上猥褻侵犯女子X。他另被控於2023年3月中旬至4月24日，在中國建設銀行大廈交易服務部2次襲擊女子X。

屈官稱，事主女子X分別對公司人事部及平機會提及疑於2023年6月1日在置地廣場發生的非禮事件時，關於閉路電視片段的說法有2個版本。X對平機會說，未能取得拍攝到該次事件的閉路電視片段，但對公司人事部說，她已取得有關片段。

屈官指，X對於疑似非禮事件的反應不尋常，例如她曾表示，幸好事發時沒其他人在旁。另X在講述有關被勸退離職的事件時，證供有矛盾，包括她所指公幹旅程被取消的原因疑與事實不符。

辯方盤問X時，X同意曾與港人朋友Shirley Chan討論警方發送給證人的問題。屈官今稱，相信兩人此舉的唯一目的是令她們的口供一致，因此依賴Shirley Chan的證供是不穩妥的做法。

屈官表示，X承認曾在審訊前刪除一些可能與案有關的訊息，但未能提供解釋，疑似隱瞞事實，法庭因而需謹慎地處理，終判被告罪脫。

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