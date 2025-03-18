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六旬漢涉追斬前妻認罪　求情指法庭曾頒令阻事主虐待 (17:35)

六旬漢跟內地來港的妻子離婚後，曾跟對方討論再婚，惟有感前妻強迫自己再婚，藉以搶走名下公屋單位，終在2021年某天追斬對方至血流披面，傷及面部神經。六旬漢早前承認有意圖而傷人罪，案件押後至周五（21日）判刑。辯方求情時透露，被告曾遭事主虐待（abuse），法庭曾頒令阻止事主進一步襲擊被告，又強調被告無預謀行事，僅受酒精等影響犯案。

被告張家翔（69歲，保安員）原被控企圖謀殺罪，控方早前改控傷人罪，被告終在上周五（14日）承認該罪。承認案情提及，被告和事主2009年結婚，兩人育有一名女兒，直至2020年離異，但仍繼續同住馬鞍山耀安邨耀榮樓一單位。2021年6月21日早上，兩人在家中因金錢和再婚問題爭執，之後事主返回房間睡覺，其間頭部接連出現劇痛，同時聽到被告稱：「我要斬死你。」事主聞言後張開雙眼，目睹被告手持生果刀和菜刀，遂嘗試搶走被告的菜刀，但不成功，之後被告用刀斬向事主，導致她面部、頸部和手部流血。

事主其後逃離涉案單位，走入大廈升降機，惟發現遭被告尾隨，於是改從樓梯離開耀榮樓，跑往鄰近的錦禧苑錦欣閣求助。錦欣閣保安員見狀，安排事主到後樓梯躲避。約一分鐘後，被告抵達錦欣閣，要求保安員開門，保安員則要求被告先放下手上兩把刀，又表示已報警。之後被告將兩把刀丟棄到附近的垃圾桶，坐下等待警方到場。

被告同日被捕，在查問下向警方表示，事主曾多次提出再婚，而他覺得對方打算藉再婚搶走其公屋單位，因此一直拒絕。被告又提到，案發當天早上承受極大壓力，希望自我了結，之後喝掉兩瓶紅酒和服用5顆安眠藥；至當日中午，他和事主因再婚一事爭執，其間事主變得情緒化，並以剁肉刀指向自己，稱「若你不跟我再婚，我就斬死你」，兩人繼而發生衝突。

被告和受襲後清醒的事主同日送院治理，事主被發現左手腕和手指有多處傷口，左前臂、面部、耳朵等亦出現破損，並傷及面部神經，最終在同月23日出院。

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