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天文台：料今年5至8個熱帶氣旋闖港500範圍內　強颱比例增加 (16:58)

天文台今（18日）發表今年本港天氣展望，台長陳栢緯稱，今年風季可能於6月或之前開始，10月或之後結束，預料有5至8個熱帶氣旋進入本港500公里範圍內，數目屬正常至偏多，強颱風比例將增加。隨着氣候暖化，料今年全年平均氣温較正常高，但今年躋身頭十位高温年份的機會為中等。有傳日本今年或發生大地震，陳栢緯說：「唔會建議市民唔去邊度。」指因地震難以預測，籲市民密切注意相關資訊，又估計若地震對香港影響較小。

回顧去年本港天氣，陳栢緯說，2024年是有紀錄以來最暖的一年，全年平均氣温達攝氏24.8度，4月及10月的平均氣温更破紀錄，較1991至2020年正常值高1.3度。而全年平均最低及最高氣温，分別為有紀錄而來最高及第二高。

陳栢緯預料今年雨量正常，介乎2100至2700毫米，但他提醒，本港仍有機會受暴雨及局部地區大雨影響。他又籲市民除颱風、暴雨等極端天氣警告，也應多留意雷暴等特別天氣提示，因與雷暴相關的陣風，風力也相當厲害。

天文台去年在「地球天氣」網頁加入兩個AI模型預報產品。陳栢緯指AI對颱風路徑的中期預測（即颱風3至5日前）較傳統模式準確，捕捉颱風生成的成功率也較高，但他表示，仍需觀察AI對熱帶氣旋的預測能力，因以往電腦模型數據有偏差，導致機器訓練成果也出現偏差，訓練數據也缺乏未曾發生的極端天氣。

提到過往AI與傳統電腦模型預測熱帶氣旋走向有分歧，他稱不同模型有分歧屬正常，尤其較長日數前的預測，各模型會「講不同故事」，天文台只能綜合作出判斷。

陳栢緯亦簡介天文台新服務，未來一至兩個月將在網頁及「我的天文台」應用程式新增以圖像形式顯示各區雨量資訊；今年下半年於部分「天氣隨筆」文章提供預報員短片講解未來天氣。天文台亦加強網頁及應用程式上的雷達及衛星圖像，包括128及256公里範圍的雷達圖像由每12分鐘加密至每6分鐘更新一次。

天文台將於周六、日（22至23日）舉行開放日，主題為「攜手縮小預警差距」，已登記市民可親身到天文台參觀，一般市民也可在網頁參加虛擬導賞。

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