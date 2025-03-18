明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

運輸工涉猛烈搖晃女兒致腦出血亡　官提醒陪審團從證據客觀評估控罪 (15:53)

運輸散工涉2020年猛烈搖晃幼女致腦出血昏迷，控以謀殺罪受審，法官黎婉姫今（18日）於高等法院引導陪審團。法官表示，本案死者是3歲女孩，被告涉嫌「打女人」和家暴事件，牽涉罪行可能令人憤慨和厭惡。法官提醒陪審團別受負面情緒影響，要從證據客觀評估控罪。

被告劉佳坪（現年42歲）被控2020年7月29日謀殺女兒梁雅思。法官黎婉姫表示，陪審團應該考慮證據，判斷被告是否有意圖使雅思身體嚴重受傷或死亡，若陪審團不肯定被告具謀殺意圖，或信納被告可能無謀殺意圖，就要裁定被告脫罪。黎官稱舉證責任在控方，辯方毋須證明被告無辜或清白。

被告早前承認2017年向同居女友、雅思生母梁小欣淋腐液，梁出庭作供指證被告虐待女兒。黎官表示，即使事隔多年，梁作供時仍見臉部傷勢未康復，本案牽涉情節可能令人憤慨、厭惡和氣憤，惟陪審團的責任是客觀評估證據，而非基於情緒反應作裁決。黎官續指，證人曾在庭上飲泣，但本案是法律審訊，陪審團不可以受同情心影響判斷。

黎官提到，被告承認2020年5月至7月干犯虐兒罪，但否認謀殺罪，陪審團不能因為事發日之前的刑事行為，假定被告有謀殺意圖，而將他入罪。辯方早前形容，被告坦白承認虐兒罪，控方則指被告直至專家報告齊備才認罪。黎官著陪審團考慮全盤背景，判斷被告是否具謀殺意圖。

黎官提及，被告由報案、雅思送院及被捕後的錄影會面，均沒提及當日曾搖晃雅思，直至出庭自辯才供述搖晃事件。他承認被捕後無講真話，並非故意說謊。黎官指出，陪審團可以考慮被告是否出於「清白」原因說謊，例如因事出突然而驚慌失措、想掩飾干犯罪行，抑或遮蓋不光彩的事情。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞