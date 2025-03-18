運輸工涉猛烈搖晃女兒致腦出血亡　官提醒陪審團從證據客觀評估控罪 (15:53)

被告劉佳坪（現年42歲）被控2020年7月29日謀殺女兒梁雅思。法官黎婉姫表示，陪審團應該考慮證據，判斷被告是否有意圖使雅思身體嚴重受傷或死亡，若陪審團不肯定被告具謀殺意圖，或信納被告可能無謀殺意圖，就要裁定被告脫罪。黎官稱舉證責任在控方，辯方毋須證明被告無辜或清白。

被告早前承認2017年向同居女友、雅思生母梁小欣淋腐液，梁出庭作供指證被告虐待女兒。黎官表示，即使事隔多年，梁作供時仍見臉部傷勢未康復，本案牽涉情節可能令人憤慨、厭惡和氣憤，惟陪審團的責任是客觀評估證據，而非基於情緒反應作裁決。黎官續指，證人曾在庭上飲泣，但本案是法律審訊，陪審團不可以受同情心影響判斷。

黎官提到，被告承認2020年5月至7月干犯虐兒罪，但否認謀殺罪，陪審團不能因為事發日之前的刑事行為，假定被告有謀殺意圖，而將他入罪。辯方早前形容，被告坦白承認虐兒罪，控方則指被告直至專家報告齊備才認罪。黎官著陪審團考慮全盤背景，判斷被告是否具謀殺意圖。

黎官提及，被告由報案、雅思送院及被捕後的錄影會面，均沒提及當日曾搖晃雅思，直至出庭自辯才供述搖晃事件。他承認被捕後無講真話，並非故意說謊。黎官指出，陪審團可以考慮被告是否出於「清白」原因說謊，例如因事出突然而驚慌失措、想掩飾干犯罪行，抑或遮蓋不光彩的事情。