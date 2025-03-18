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廉署拘銀行職員涉受賄中介騙取銀行轉介費　涉逾200宗樓宇按揭賄款高達200萬元 (15:41)

廉政公署今日（18日）表示，本月採取執法行動拘捕了22名人士，涉及收受中介賄賂，並協助中介騙取銀行轉介費，涉及逾200宗樓宇按揭貸款，賄款則高達約200萬元，牽涉按揭客戶超過100個，過程中申請人毫不知情。

廉政公署執行處首席調查主任余顯麗指出，被捕人士中有18人分別是來自10間本地銀行的前線職員，大部分屬按揭部職員，而另外四人則是他們的配偶或同黨，主要負責處理贓款。他們分別被懷疑涉嫌行賄受賄、洗黑錢以及串謀詐騙的罪行。

目前，按揭客戶可直接同銀行申請樓宇按揭貸款，或經銀行認可的中介進行轉介，若屬後者，銀行須向中介支付轉介費。廉署總調查主任陳德輝透露，涉案職員收受賄款後，會在安排客戶簽署樓宇按揭文件時，偷偷將轉介申請表混入文件中騙客戶簽名，不少客戶不虞有詐；銀行在審批時會被誤導，以為該申請由中介轉介，在批出按揭貸款後，便會發放轉介費予中介。他強調，調查發現，部分轉介申請表或屬冒簽。

被問及案件詳情，陳德輝透露，涉案中介公司由2018年起開始行賄，一直到2024年都持續不斷，他們在收到騙得的銀行轉介費後，會與銀行職員分帳，比例由50%至80%不等，銀碼由幾千到幾萬元不等。至於具體涉及哪些銀行，余顯麗回應稱，由於目前案件仍在進行中，只能透露涉及的10家銀行均是本地銀行。

陳續指，調查另發現，涉案中介公司亦涉嫌提供利益予部分銀行職員，舉例在多名客戶的銀行申請中都涉及虛假入職證明。

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