李兆基辭世 多間學校及設施以李兆基命名　多校發文悼念 (16:12)

天水圍直資學校香港青年協會李兆基書院校網轉為黑白色，校方昨晚（17日）發文指「書院全體仝人謹此致以深切哀悼與懷念，並向李兆基博士家人表示誠摯慰問」。

該校指，李兆基熱衷教育，關懷菁莪，並指李的遠見卓識和慷慨支持，成就了書院的成立，為青年提供優質學習環境和多元發展機會。校方指，李兆基不僅是該校創辦人，更是書院學生成長路上的啟迪者，「為學界留下深遠影響及巨大貢獻」。

辦學團體香港青年協會昨亦發文指「本會全體仝人謹此致以深切哀悼與懷念」並向李家表示誠摯慰問。青協指，李兆基是該會敬重的長輩和長期支持者，他熱心慈善公益，為青年樹立榜樣，以他命名的李兆基書院及李兆基小學，以及「李兆基青年交流基金」，足見李對栽培青年成長的遠見和熱情，為新生代提供寶貴的教育和發展機會。

另一直資中學香港兆基創意書院昨晚亦在社交網頁轉發李兆基逝世的新聞，校方稱「感謝你對書院的支持」。

此外，本地不少院校大樓及設施亦是李兆基冠名，如2005年啟用的香港大學賽馬會第二舍堂村李兆基堂（Lee Shau Kee Hall）；2007年由李捐助成立的科大李兆基校園及李兆基商學大樓；2013年落成的港大百周年校園李兆基會議中心；以至去年開幕的城市大學李兆基學生宿舍村等等。

香港都會大學今午（18日）發文，對李兆基逝世表示深切哀悼。都大說，公開大學（都大前身）2006年向李兆基頒授榮譽工商管理博士，表揚其卓越成就，以及熱心公益和推動教育發展的貢獻；李兆基亦於2007年捐助大學，支持校園發展，為答謝李博士的善舉，校方把商業管理學院命名為「李兆基商業管理學院」。