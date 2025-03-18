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浸大校董會主席黃英豪：未曾聽聞「大學回水」要求　適當運用大學儲備「理所當然」 (17:17)

《財政預算案》提出，要求大學儲備「回水」。浸大校董會主席兼立法會議員黃英豪表示，未曾聽聞「大學回水」的要求，稱本港部分大學有數以百億計的儲備，目前政府財政錄得赤字下，加上大學部分儲備由政府撥款組成， 「（政府）能夠在一些關鍵時刻，適當運用，我覺得是理所當然」。 

對於3間資助大學昨就本港第三間醫學院提交建議書，其中兩間大學為全球排名100內大學。黃英豪指，浸大定位具特色，包括將開辦全港首間中醫醫院，且中醫教育歷史悠長，生物製藥方面亦具備人才。他認為，本港有三間大學同時競爭成立新醫學院屬好事，配合本港培育醫學界人才的需求。

至於政府計劃今年第二季內，就建議書內容與3間大學會面，校長衞炳江表示，「我們是好學生，有面試我們一定會準備」。

另外，浸會大學賽馬會創意校園今舉行開幕典禮。浸大協理副校長、創意藝術學院創院長潘明倫指，新校園設有12個大型課室，供全校師生使用，將盡量安排與創意有關學科在新校園上課。對於政府要求大學儲備「回水」，潘明倫指，新校園2019年起籌劃，故不影響其發展，「好幸運在（香港）經濟還是非常好的時候，落實有那麼好的一個設施」。

浸大賽馬會創意校園佔地超過7400平方米，有4座學生宿舍，提供超過1700個宿位，去年9月起已開放入住。新校園設有「賽馬會點子坊」，配備音樂、電影、電視、電子遊戲等的創意領域的先進設施，以推動跨學科發展。

相關字詞﹕編輯推介 財政預算案2025 大學回水 香港浸會大學 第三間醫學院

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