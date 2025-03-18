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「村屋大王」及區議員涉套丁　「曉門」業主供稱曾簽署文件賣地 (14:45)

有「村屋大王」之稱的王光榮與元朗區議員程振明涉嫌「套丁」發展私人屋苑，案件今（18日）於區院續審。「曉門」業主供稱，2000年代程振明曾聯絡其父親提議合作，其後她先後簽署文件，提及將土地賣予程，待建屋成功後業主可獲分配丁屋和現金。此外，程振明的疏堂兄弟稱，涉案水蕉新村祖地的決策需他和程振明在內3名司理簽署確認，文件細節他不清楚，謂「程振明叫我上去簽我咪簽囉」，「兄弟一定要信佢㗎嘛」。

被告王光榮（72歲）及程振明（65歲）同否認一項串謀詐騙罪，涉及串謀142名新界原居民一同詐騙地政總署，誘使署方批出興建丁屋牌照。

程乃全祖堂及觀音會司理程錦春供稱，程振明是其疏堂兄弟，水蕉新村祖地平均分配予3房人，他和程振明同為3名司理之一，3人均可就土地事宜決策。控方展示2006年4月程錦春代表祖堂簽署的文件，關於祖地交予第三方發展的計劃。程錦春稱程振明曾粗略解釋協議，只要細節事宜程振明「一手一腳搞掂佢」便可，他「完全信任兄弟」。

另一控方證人余麗君（譯音）供稱，她於庫務署任職，和母親為曉門某座的業主。余憶述，其已故父親1998年就持有一塊水蕉新村土地轉名給她，及至2000年代，余父向她提及一名叫「程振明」的村長接觸他，程表示有意合作，提到可「用地換屋」。

余2005年4月就計劃在王潘律師行簽署文件，當日其姐夫、程振明和律師行職員均在場，她首次與程振明會面。控方指，文件顯示地段的發展模式，當中列出條款，程振明須在丁屋落成後將指定丁屋及100萬現金分配予余；若地政署不批出丁屋申請，合作協議隨之取消。余確認。

余續指，隨後余父引述程振明指地價越來越高，可將100萬降低為20萬，丁屋「包補地價」。同年8月她再在程振明見證下簽署另一份文件，條款指丁屋完成後，程會將其中一座連同20萬現金分配給余。余未完成作供，審訊周四續。

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