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逾百人獲頒賽馬會獎學金　馬會主席籲獎學金得主以科技力量造福社會 (09:25)

新一屆賽馬會獎學金頒授典禮昨日（17日）舉行，其中去年有116人獲頒香港賽馬會獎學金，另10人獲「賽馬會新晉創科學者獎學金」。馬會主席利子厚致辭時表示，科技日新月異，尤其是人工智能，呼籲賽馬會學人和新晉創科學者要做好準備，善用科技力量，造福社會大眾，為下一代帶來正面影響。

香港賽馬會獎學金包括「賽馬會主席卓越獎學金」、「賽馬會駿步人生獎學金」、「賽馬會本科獎學金」、「賽馬會研究生獎學金」「賽馬會職業教育獎學金」及「賽馬會芝加哥大學布思商學院高級管理人員工商管理碩士獎學金」。

幾名賽馬會獎學金得主日前受訪談得獎感受。現就讀香港大學工程學士一年級的李灝，3歲確診脊髓肌肉萎縮症，後來需以輪椅代步，他上肢仍能郁動，不過平日難以做出控制滑鼠等動作，因此他在高中時以自身經歷，與兩個朋友發明「頭戴式滑鼠」，透過移動頭部來控制電腦上的鼠標，更憑作品獲2022年香港創科展高中組銅獎。他去年奪得「香港賽馬會駿步人生獎學金」，希望藉獎學金繼續研究更多產品，令更多同路人受惠，並鼓勵大家勇闖難關。

一同出席分享會的蔡卓欣為香港大學內外全科醫學士一年級生，獲「賽馬會主席卓越獎學金」，對兒科及婦科感興趣，盼幫助兒童健康成長，並以女性力量協助女患者。至於香港理工大學物理治療學理學士二年級生龎灝鏘，得到「賽馬會本科獎學金」，希望藉獎學金協助更多行動不便人士。

另外，去年新設的賽馬會新晉創科學者獎學金，獲賽馬會慈善信託基金撥款約1.1億元，預計3年內資助30名新晉創科學者。當中學者胡德林在蘇格蘭攻讀博士後，選擇來港發展，現任職於中大。

胡正研究微型磁性機械人，配合人工智能（AI）技術計算所需磁場及機械人目的地，以針管注射機械人到脊柱，再用磁場導航機械人至預設體內目的地，可設置其他配件，切割人體組織作化驗，以了解病况，提升微創手術精準度。

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