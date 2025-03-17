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火炭斬人謀殺案拘3男女　當中黑幫父子涉策劃事件被捕 (23:21)

火炭昨日（16日）發生的斬人謀殺案，警方今日（17日）拘捕策劃事件、有黑社會背景的一對父子，及一名涉協助罪犯的女子，相信案件涉黑社會的金錢糾紛。初步調查相信，兇徒與「睇水仔」在案發前約3小時已在麗禾里埋伏，兩兇徒行兇後乘坐套上假牌的士逃去。警方已掌握涉案者資料，相信稍後有更多人被捕。

新界南總區刑事部警司李木易表示，謀殺案中，有黑社會背景52歲姓譚男子身中多刀，初步相信失血過多死亡，惟詳細死因仍待剖驗確定。經初步調查，兩刀手乘假牌的士在昨午2時許已在麗禾里守候，另有睇水仔在附近，及後死者至5時許離開寓所至穗禾路時，兩刀手接獲睇水仔通知，即下車施襲，兩人其後登上原先的士逃去。

新界南總區反三合會行動組調查後，今日在黃大仙拘捕76歲及47歲姓黃父子，涉嫌串謀謀殺。警方有理由相信父子與死者因金錢瓜葛，產生嚴重糾紛，故策劃襲擊事件。另外，探員今日在上水以涉嫌協助罪犯及誤導警務人員拘捕28歲姓陳女子。陳為睇水仔女友，案發後約一小時，陳協助睇水仔潛逃內地，探員調查時她曾作出誤導。據悉，被捕父子均有黑社會和勝和背景，死者早前則由和勝和「過底」至14K，相信事件涉父子與死者的金錢糾紛，與「過底」無關，惟刀手「落手重」至其失血過多死亡。

另外，根據資料相信兩刀手匿藏在旺角，大批警員今凌晨帶同爆破工具、盾牌、穿戰術背心等，掩至亞皆老街52號建興大廈封鎖各出入口，搜查至今午仍未有發現，遂收隊離場。

相關字詞﹕編輯推介 斬人 謀殺 黑社會

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