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Google地圖公布本港十大熱議和打卡地點　凌霄閣、龍脊登首位 (22:40)

Google地圖今日（17日）公布本港十大在地嚮導熱議和打卡地點，其中旅遊景點首3位是凌霄閣、天壇大佛及星光大道，分別奪4.3星、4.6星及4.3星；而登山徑首3位則為龍脊、菠蘿壩及大棠楓香林，分別奪4.6星、4.2星及4.1星，電影《香港四徑大步走》中的其中一徑衛奕信徑則排名第6。另外，Google亦為香港推出「地點清單特集」，用戶即日起可將地點清單儲存至自己的地圖帳戶或與朋友分享。

Google表示，為慶祝Google地圖面世廿周年及在地嚮導社群成立十周年，Google地圖今日公布香港十大在地嚮導熱議和打卡地點，其中本港十大嚮導熱議餐廳首3位是一點心、樂天皇朝（青衣店）及甘牌燒鵝，分別奪4.3星、4.8星及4.1星，而奪得4.9星的巴基之味僅列第7。

至於本港十大嚮導熱議博物館首3名則為香港歷史博物館、香港文化博物館及太空館，前兩名均奪4.3星，太空館則奪4.2星，而奪得4.4星的香港藝術館、故宮文化博物館及科學館則分別排第5、6及8位。

「熱議」地點是指在Google地圖上、同一類別中擁有少於10間分店，且獲得最多評論及4.0星或以上評分的地點；「打卡」地點則指在Google地圖上、同一類別中擁有最多相片和影片分享，以及4.0星或以上評分的地點。

Google表示，用戶即日起於Google地圖搜尋「香港」，即可查看由Google合作夥伴，包括由旅發局及KKday所制作的地點清單，用戶可將地點清單儲存至自己的地圖帳戶或與朋友分享，Google地圖亦將地點清單整合到所列地點的資訊面板，以便用戶需要時提供相關推薦，互動功能將各項重要地點資訊，如專家推介、照片、評論、營業時間等一併在Google地圖上呈現，用戶毋須在多個網頁或應用程式之間切換，就能在地圖看到更完整的地點資訊。

Google香港銷售及營運總經理余名德表示，「地點清單特集」將進一步便利港人及各地遊客發掘香港各處特色，期待有更多夥伴加入此列，一起讓城市探索變得更輕鬆及具互動性。

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